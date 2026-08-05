L'OM dément le départ imminent d'Igor Paixao

rien a voir, a l'aller ils perdent un attaquant à 25min de la fin,mène 1-0, ils ne sont pas dans l'obligation de marquer. Au retout on joue 75 minutes à 10 et on est dans l'obligation de marquer. c'est plus facile de defendre à 1 de moins que d'attaquer à 1 de moins, tu comprends ?
Ben si... on se qualifie pas, on se retrouvera avec l'OM en Europa League. ^^ Mais bon... nous n'en sommes pas là... et l'OM va bien manger (encore) cette saison. Mdr
@bub Et tu oublies de dire, qu'on n'avait pas vraiment d'attaquants aussi contre Vigo.
Dom .C est clair....deja digne ça me fait vomir ... apres pour la ligue 1 ça suffit mais quand meme il y avait bien mieux , et Gusto pareil !!!!
Non Dom, ils ne veulent pas prendre tous les latéraux de l'EDF. Ce sont les médias qui envoient tous les joueurs de la planète au PSG.
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🔵⚪️ La femme d’Igor Paixão a publié un message énigmatique sur Instagram : « Ça restera à jamais dans mon cœur. » Simple message de remerciement ou véritable message d’adieu ? Quoi qu’il en soit, la situation autour de l’OM commence à prendre une tournure particulièrement