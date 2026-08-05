L'OM dément le départ imminent d'Igor Paixao

L'OM dément le départ imminent d'Igor Paixao

OM05 août , 15:30
parCorentin Facy
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La femme d’Igor Paixao a provoqué un vent de panique chez les supporters de l’OM en annonçant à demi-mots le départ du Brésilien mardi soir. Une communication qui a étonné le club olympien.
En proie à de grosses difficultés financières, l’Olympique de Marseille doit continuer de vendre pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, Grégory Lorenzi est sur le point de trouver un accord avec la Real Sociedad pour le prêt avec obligation d’achat de Nayef Aguerd. Bruno Genesio savait que son effectif allait énormément bouger mais l’entraîneur de l’OM espère conserver quatre joueurs fortement appréciés en interne : Medina, Weah, Gouiri et Paixao. Or, un départ du Brésilien ne semblait plus faire de doute mardi soir lorsque sa compagne a publié une story très intrigante : « Ca restera à jamais dans mon coeur » a-t-elle publié… avec une photo du Vélodrome.
L’annonce d’un départ imminent ? Contre toute attente, il semblerait que non. Dans son édition du jour, La Provence, qui a mené l’enquête, affirme que « la publication a intrigué sur les hauteurs de la Commanderie ». Le quotidien régional explique ensuite qu’aux dernières nouvelles, aucun transfert n’a été bouclé pour Igor Paixao et que son départ n’est donc pas imminent malgré de nombreux intérêts en Premier League où Leeds United et Aston Villa sont par exemple intéressés. Acheté pour 35 millions d’euros bonus compris il y a tout juste un an, l’ancien ailier du Feyenoord Rotterdam ne sera pas bradé cet été.

L'OM s'étonne du message de madame Paixao

Au contraire de certains joueurs, vendus à des prix assez bas pour économiser de la masse salariale, Igor Paixao a une vraie valeur marchande et Frank McCourt n’entend pas s’en séparer pour moins de 50 millions d’euros, selon les derniers échos. La question est simplement de savoir si un club anglais, dans le besoin au poste d’ailier gauche, posera cette somme sur la table. Si ce n’est pas le cas, nul doute que Bruno Genesio sera ravi de pouvoir compter sur l’attaquant brésilien la saison prochaine, lui dont les statistiques en 2025-2026 étaient plus que correctes avec 14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.
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Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Derniers commentaires

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rien a voir, a l'aller ils perdent un attaquant à 25min de la fin,mène 1-0, ils ne sont pas dans l'obligation de marquer. Au retout on joue 75 minutes à 10 et on est dans l'obligation de marquer. c'est plus facile de defendre à 1 de moins que d'attaquer à 1 de moins, tu comprends ?

EdF : Didier Deschamps abattu par le flot de critiques

Ben si... on se qualifie pas, on se retrouvera avec l'OM en Europa League. ^^ Mais bon... nous n'en sommes pas là... et l'OM va bien manger (encore) cette saison. Mdr

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

@bub Et tu oublies de dire, qu'on n'avait pas vraiment d'attaquants aussi contre Vigo.

Le PSG amène Malo Gusto pour concurrencer Hakimi

Dom .C est clair....deja digne ça me fait vomir ... apres pour la ligue 1 ça suffit mais quand meme il y avait bien mieux , et Gusto pareil !!!!

Le PSG amène Malo Gusto pour concurrencer Hakimi

Non Dom, ils ne veulent pas prendre tous les latéraux de l'EDF. Ce sont les médias qui envoient tous les joueurs de la planète au PSG.

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