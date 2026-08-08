McCourt investit 260 ME, l’OM est rétrogradé

Lassé de combler les énormes pertes, Frank McCourt laisse l’Olympique de Marseille dans une situation de crise. Pendant ce temps-là, l’homme d’affaires américain investit massivement dans l’équitation, sa nouvelle priorité.

Frank McCourt a fini par dire stop. Année après année, l’actionnaire a toujours comblé les déficits de l’Olympique de Marseille . L’Américain a par exemple déboursé 120 millions d’euros pour équilibrer les comptes en 2026. Mais ses efforts répétés ont fini par le lasser. C’est donc sans le soutien de son propriétaire que le club phocéen doit payer les erreurs de la précédente direction. L’homme d’affaires est pourtant loin d’être ruiné. La preuve avec l’information révélée par Bloomberg selon laquelle le patron marseillais a choisi d’investir massivement dans le monde de l’équitation.

Frank McCourt a en effet injecté 300 millions de dollars, soit près de 260 millions d’euros, dans la Premier Jumping League, une compétition de saut d’obstacles qui verra le jour en 2027. « C'est un sport où des milliards et des milliards de dollars sont investis, a confié le natif de Boston. Il n'existe tout simplement aucun cadre pour contenir un tel afflux. » Frank McCourt s’est apparemment trouvé une nouvelle occupation. Certains diront même que l’équitation a dépassé l’Olympique de Marseille dans la hiérarchie de ses priorités.

Il y a effectivement de quoi s’interroger du côté des supporters et observateurs olympiens, à l’image du chroniqueur de Football Club de Marseille Yacine Youssfi. « McCourt a le droit de faire ce qu’il veut de son argent, mais son projet ambitieux pour l’équitation coïncide avec son détachement de l’OM, a constaté le spécialiste sur le réseau social X. Cela va forcément susciter des questions… » Comme souvent, beaucoup vont sans doute se demander si le propriétaire ne prépare pas une vente de l’Olympique de Marseille malgré ses nombreux démentis ces dernières années.