Bidstrup

OL : Bidstrup, l'énorme problème dont personne n'ose parler

OL09 août , 12:30
parClaude Dautel
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Recruté par l'OL lors de ce mercato pour 10,5 millions d'euros, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3 millions d'euros de bonus, Mads Bidstrup est officiellement blessé pour un souci de cartilage du genou. Mais d'anciens dossiers ressortent et cela inquiète du côté de Lyon.
Le 1er juillet dernier, l'Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Mads Bidstrup, l'international danois arrivant du RB Salzbourg où sa fin de saison avait été perturbée par des soucis au mollet. Mais du côté de Lyon, c'est au genou que le milieu de terrain a eu un problème, le club rhodanien annonçant l'absence du joueur pour quelques semaines, à priori pour un problème au cartilage du genou. Sur les réseaux sociaux, on a lu tout et n'importe quoi sur l'état de santé de Mads Bidstrup, un supporter lyonnais allant même jusqu'à dire qu'il avait discuté avec le joueur et que ce dernier lui avait fait part d'un problème d'arthrose. Plus sérieusement, Gones Radio a ressorti une vidéo du père du joueur danois, lequel évoque un sérieux problème au genou que son fils aurait connu lorsqu'il portait le maillot de Brentford.

L'OL tremble pour Bidstrup

Bien évidemment, rien n'indique qu'il s'agit d'une rechute à ce même genou, mais du côté du compte spécialisé sur l'Olympique Lyonnais, il y a un vrai trouble. « Le père de Mads Bidstrup a évoqué une grave blessure au genou subie par son fils lorsqu’il évoluait à Brentford lors d’un reportage fait par le FC Red Bull Salzbourg. Une information qui interroge forcément au regard de la situation actuelle du milieu lyonnais (...) À ce jour, aucune information publique ne permet de savoir s’il s’agit du même genou, ni si cette blessure actuelle peut avoir un lien avec celle connue à Brentford. Simple coïncidence ou possible fragilité ancienne sur le même genou ? Si la deuxième option s’avère être la bonne, il faudra alors s’interroger sur la qualité de la visite médicale précédant la signature de Bidstrup qui n’a rien révélé », fait remarquer Gones Radio.

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Avant d'en savoir plus sur la durée de l'absence de Mads Bidstrup, sachant que l'OL est soumis au secret médical, le milieu de terrain danois absent mardi dernier contre le Sparta Prague le sera également mardi prochain au Groupama Stadium pour un match qui est déjà décisif. Un vrai coup dur pour Paulo Fonseca, lequel comptait sur Mads Bidstrup pour devenir l'un de ses métronomes au coeur du jeu lyonnais.
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