ICONSPORT_052819_0070
Dugarry

OM : Dugarry chambre Marseille

OM20 oct. , 20:00
parClaude Dautel
0
Leader du classement de Ligue 1 avant de se déplacer au Portugal en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille est sur un petit nuage. L'occasion pour Christophe Dugarry de chambre son ancien club.
Après un début de saison chaotique, même si la défaite à Rennes et le départ forcé d'Adrien Rabiot paraissent désormais très loin, l'OM carbure comme jamais actuellement. Au point même qu'après avoir atomisé l'équipe du Havre, avec notamment un triplé de Greenwood, le club phocéen est tout simplement seul leader du classement de Ligue 1 avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, que Marseille a également battu. Sur les réseaux sociaux, même si personne ne veut crier victoire top vite, on sent clairement que les supporters de l'Olympique de Marseille ont retrouvé le moral. Pablo Longoria, Medhin Benatia et Roberto De Zerbi sont considérés comme des génies à qui rien ne va résister cette saison. Cependant, l'OM sera toujours l'OM, et Christophe Dugarry le sait mieux que quiconque. Alors, au moment d'évoquer un possible petit passage à vide de Pierre-Emerick Aubamyeyang et ses coéquipiers cette saison, le champion du monde 1998 n'a pas pu s'empêcher de chambrer l'Olympique de Marseille.

L'OM saura répondre à n'importe quel problème

Pour Christophe Dugarry, l'OM version 2025-2026 est tellement parfait qu'il saura parfaitement réagir à n'importe quel coup dur qui se présentera sur sa route. « En cas de défaite, au pire, ils feront un petit ritiro à Rome et ce sera réglé. Ils ont toutes les formules, ça y est, c’est fait. Ils ont des recettes pour se relancer, marquer des buts, ne pas en encaisser. L'OM champion, c'est comme ça, c’est tout., Qu’est-ce qui va aller les chercher aujourd'hui ? Personne », a lancé, avec un sourire en coin, le pote de Zinedine Zidane lors de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. En attendant, c'est avec le maillot jaune de premier de la Ligue 1 que l'Olympique de Marseille ira à Lens samedi prochain, au moment où le PSG fera un déplacement pas toujours très simple à Brest. Et si l'OM commence à creuser un écart plus conséquent, alors il ne faudra plus trop rigoler pour ceux qui adorent titiller les supporters marseillais.

Lire aussi

L'OM prend une décision fulgurante pour remplacer GouiriL'OM prend une décision fulgurante pour remplacer Gouiri
OM : Pavard salue l’Olympique de Medhi BenatiaOM : Pavard salue l’Olympique de Medhi Benatia
L'OM champion, L'Equipe du Soir fait trembler le PSGL'OM champion, L'Equipe du Soir fait trembler le PSG
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_248517_0060
Ligue 1

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

ICONSPORT_272571_0049 (1)
PSG

« Touchez pas à Lucas Chevalier » : Luis Enrique hausse le ton

ICONSPORT_253670_0420
OL

L'OL privé de Hans Hateboer en Europe

Fil Info

20:30
Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal
19:30
« Touchez pas à Lucas Chevalier » : Luis Enrique hausse le ton
19:00
L'OL privé de Hans Hateboer en Europe
18:30
Parc des Princes : Le PSG lance un sondage qui change tout
18:00
OM : Pavard salue l’Olympique de Medhi Benatia
17:30
ASSE : Envahissement autorisé, les Stéphanois arrivent en force
17:00
OL : Stop à l’enflammade, il craint un nouveau Bahlouli
16:30
Mbappé-Messi, l'élève a dépassé le maître

Derniers commentaires

Aulas comparé à Donald Trump, c'est signé Les Verts !

c'est donc une sacrée bonne nouvelle pour la ville de lyon ^^

L'OL a trouvé son sauveur

A quand du changements sur @foot01 on sait meme pas qui repond a qui c'est n'importe quoi !!!!

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Je ne suis pas africain non.

Le PSG avec Dembélé et Marquinhos à Leverkusen

Parle football comme moi, tu verras les articles se remplir, simple comme bonjour.

Le PSG avec Dembélé et Marquinhos à Leverkusen

Tu n'as surtout que ça pour me répondre, la preuve que tu n'es pas au niveau.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading