OM : Dugarry chambre Marseille

Leader du classement de Ligue 1 avant de se déplacer au Portugal en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille est sur un petit nuage. L'occasion pour Christophe Dugarry de chambre son ancien club.

Après un début de saison chaotique, même si la défaite à Rennes et le départ forcé d'Adrien Rabiot paraissent désormais très loin, l'OM carbure comme jamais actuellement. Au point même qu' après avoir atomisé l'équipe du Havre, avec notamment un triplé de Greenwood , le club phocéen est tout simplement seul leader du classement de Ligue 1 avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, que Marseille a également battu. Sur les réseaux sociaux, même si personne ne veut crier victoire top vite, on sent clairement que les supporters de l'Olympique de Marseille ont retrouvé le moral. Pablo Longoria, Medhin Benatia et Roberto De Zerbi sont considérés comme des génies à qui rien ne va résister cette saison. Cependant, l'OM sera toujours l'OM, et Christophe Dugarry le sait mieux que quiconque. Alors, au moment d'évoquer un possible petit passage à vide de Pierre-Emerick Aubamyeyang et ses coéquipiers cette saison, le champion du monde 1998 n'a pas pu s'empêcher de chambrer l'Olympique de Marseille.

L'OM saura répondre à n'importe quel problème

Pour Christophe Dugarry, l'OM version 2025-2026 est tellement parfait qu'il saura parfaitement réagir à n'importe quel coup dur qui se présentera sur sa route. « En cas de défaite, au pire, ils feront un petit ritiro à Rome et ce sera réglé. Ils ont toutes les formules, ça y est, c’est fait. Ils ont des recettes pour se relancer, marquer des buts, ne pas en encaisser. L'OM champion, c'est comme ça, c’est tout., Qu’est-ce qui va aller les chercher aujourd'hui ? Personne », a lancé, avec un sourire en coin, le pote de Zinedine Zidane lors de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. En attendant, c'est avec le maillot jaune de premier de la Ligue 1 que l'Olympique de Marseille ira à Lens samedi prochain, au moment où le PSG fera un déplacement pas toujours très simple à Brest. Et si l'OM commence à creuser un écart plus conséquent, alors il ne faudra plus trop rigoler pour ceux qui adorent titiller les supporters marseillais.