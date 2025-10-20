OM : Pavard salue l’Olympique de Medhi Benatia

c'est donc une sacrée bonne nouvelle pour la ville de lyon ^^
A quand du changements sur @foot01 on sait meme pas qui repond a qui c'est n'importe quoi !!!!
Je ne suis pas africain non.
Parle football comme moi, tu verras les articles se remplir, simple comme bonjour.
Tu n'as surtout que ça pour me répondre, la preuve que tu n'es pas au niveau.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
🗣️ Benjamin Pavard sur les tifos de l'Orange Vélodrome ! 🔵⚪️ "Cela m'avait manqué, car c'était interdit en Italie. C'est magnifique quand on entre sur le terrain. Tu sens la ferveur, tu les vois et cela te met encore plus en condition de match, même si on est déjà concentré,