OM : Pavard salue l’Olympique de Medhi Benatia

Satisfait de ses débuts, Benjamin Pavard a découvert un Olympique de Marseille professionnel et compétitif. Et pour l’international français, le directeur du football Medhi Benatia n’y est pas étranger.

Benjamin Pavard ne regrette absolument pas son choix. Après son arrivée en provenance de l’Inter Milan cet été, le Français a toutes les raisons de s’épanouir à l’Olympique de Marseille . L’invité d’Ici Provence s’est réjoui de l’accueil reçu au club phocéen, de la ferveur du Vélodrome avec les tifos interdits en Italie, et surtout du professionnalisme du vice-champion de France. L’ancien joueur du Bayern Munich y voit la récompense du travail effectué par le directeur du football Medhi Benatia.

« J’ai trouvé un club professionnel, qui se développe depuis que Medhi est arrivé, a souligné le défenseur polyvalent. Je trouve qu’il a fait vraiment du très, très bon boulot. Je sais qu’il ne dort pas. Il est toujours là à vouloir faire plus, faire plus. Les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte de tout ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé. Et si Marseille en est là aujourd’hui, c’est en grande partie, aussi, grâce à lui, à son discours qu’il tient auprès des joueurs également. A tout ce qu’il souhaite mettre en place : la nutrition, les chefs, les kinés, le docteur, tout, tout. »

« Je trouve que c’est un club qui se développe. Et cela se ressent sur le terrain que Marseille est en train de grandir, a constaté Benjamin Pavard qui attend néanmoins une progression encore plus importante. Après, le Marseille que j’ai (en tête), c’est la Ligue des Champions chaque année, gagner aussi des trophées. Donc step by step (étape par étape), et si on continue dans cette direction-là, on va faire de très belles choses. » Et pourquoi pas en C1, compétition où les Marseillais iront défier le Sporting Portugal mercredi.