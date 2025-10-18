ICONSPORT_274051_0204

L1 : Greenwood porte l'OM au sommet

Ligue 118 oct. , 23:04
parMehdi Lunay
10
8e journée de Ligue 1 :
Orange Vélodrome
OM-Le Havre 6-2
Buts : Greenwood (35e sp, 67e, 72e, 76e), Vaz (88e), Murillo (90e+3) pour l’OM ; Kechta (24e), Touré (90e+2) pour Le Havre
Exclusion : Lloris (34e) pour Le Havre
L'Olympique de Marseille a écrasé Le Havre 6-2 ce samedi soir. Les Olympiens ont bénéficié d'une supériorité numérique mais aussi d'un grand Greenwood, auteur d'un quadruplé. L'OM est leader de Ligue 1.
Après le faux pas du PSG vendredi, l'Olympique de Marseille avait une chance unique de prendre la tête du championnat. L'OM ne s'en donnait pas les moyens en début de match, étant stérile devant. Surtout, le HAC piégeait la défense phocéenne avec un numéro de Kechta. Le Havre était bien en place défensivement mais une perte de balle évitable gâchait tout à la demi-heure. Gauthier Lloris arrêtait la percée d'Aubameyang avec une main. L'arbitre sifflait un penalty contestable et expulsait le défenseur havrais. Greenwood convertissait le penalty.
Après la pause, on assistait à une attaque-défense devant la surface havraise. Le HAC résistait avant de craquer au moment où il tentait d'attaquer. Greenwood enfilait alors les buts. Trois de plus pour l'Anglais ce soir et un magnifique quadruplé. Il portait son total à 6 buts cette saison. Vaz ajoutait un cinquième et Murillo un sixième tandis que Touré avait sauvé l'honneur entre-temps d'une volée sublime. 6-2, l'OM impressionne encore et prend la tête de la Ligue 1 devant le PSG et Strasbourg. Le Havre devient barragiste (6 points).

Ligue 1

18 octobre 2025 à 21:05
Olympique Marseille
Greenwood35'Greenwood67'Greenwood72'Greenwood76'Vaz88'Murillo Bermudez90'
6
2
Match terminé
Le Havre
Kechta24'Touré90'
10
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

Loading