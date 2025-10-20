L'OM champion, L'Equipe du Soir fait trembler le PSG

Large vainqueur du Havre samedi soir (6-2), l’OM a pris la tête de la Ligue 1 ce week-end, profitant du faux-pas du PSG contre Strasbourg (3-3). L’équipe de Roberto De Zerbi vise clairement le titre.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille continue de monter en puissance. Fort d’un recrutement réussi avec les arrivées de joueurs tels que Nayef Aguerd, Benjamin Pavard ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen est en tête du championnat de France après huit journées. Il est bien sûr trop tôt pour savoir si cela peut durer et si l’équipe de Roberto De Zerbi peut concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre à plus long terme. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste Loïc Tanzi a donné son avis sur la question. Pour notre confrère, il n’y a aucun doute à avoir : l’OM doit tenter sa chance à fond pour le titre cette saison.

Il estime par ailleurs qu’en ayant déjà battu une fois Paris, les coéquipiers de Pierre-Emile Hojbjerg ont leur destin en main et n’ont simplement qu’à se montrer réguliers face aux plus petites équipes de Ligue 1 pour rêver d’un sacre en mai prochain. « Marseille et le PSG ne vont s’affronter plus qu’une seule fois en championnat. Il y a trois points en jeu entre les deux. L’OM doit se dire à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain en Ligue 1 : ‘on joue le titre’. Jouer le titre ça veut dire quoi ? Gagner tous les matchs contre les plus petites équipes » a d'abord lancé le journaliste de La Chaîne L'Equipe avant de poursuivre.

« C’est comme ça que Marseille arrivera à être champion. S’ils perdent des points à Brest, à Lorient, à Angers… Tous ces matchs compliqués de l’année dernière, cette saison ils doivent les gagner pour être champions » estime Loïc Tanzi, absolument persuadé que l’Olympique de Marseille a une vraie carte à jouer pour le titre de champion de France cette saison. De quoi faire rêver les supporters phocéens, qui attendent un tel évènement depuis 2010. Mais la route est encore longue pour le club présidé par Pablo Longoria, qui devra trouver une régularité qui lui a cruellement manqué la saison dernière, notamment en s’inclinant face à de nombreux adversaires réputés plus faibles.