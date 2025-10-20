ICONSPORT_274051_0204

L'OM champion, L'Equipe du Soir fait trembler le PSG

OM20 oct.
parCorentin Facy
Large vainqueur du Havre samedi soir (6-2), l’OM a pris la tête de la Ligue 1 ce week-end, profitant du faux-pas du PSG contre Strasbourg (3-3). L’équipe de Roberto De Zerbi vise clairement le titre.
Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille continue de monter en puissance. Fort d’un recrutement réussi avec les arrivées de joueurs tels que Nayef Aguerd, Benjamin Pavard ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen est en tête du championnat de France après huit journées. Il est bien sûr trop tôt pour savoir si cela peut durer et si l’équipe de Roberto De Zerbi peut concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre à plus long terme. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste Loïc Tanzi a donné son avis sur la question. Pour notre confrère, il n’y a aucun doute à avoir : l’OM doit tenter sa chance à fond pour le titre cette saison.
Il estime par ailleurs qu’en ayant déjà battu une fois Paris, les coéquipiers de Pierre-Emile Hojbjerg ont leur destin en main et n’ont simplement qu’à se montrer réguliers face aux plus petites équipes de Ligue 1 pour rêver d’un sacre en mai prochain. « Marseille et le PSG ne vont s’affronter plus qu’une seule fois en championnat. Il y a trois points en jeu entre les deux. L’OM doit se dire à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain en Ligue 1 : ‘on joue le titre’. Jouer le titre ça veut dire quoi ? Gagner tous les matchs contre les plus petites équipes » a d'abord lancé le journaliste de La Chaîne L'Equipe avant de poursuivre.
« C’est comme ça que Marseille arrivera à être champion. S’ils perdent des points à Brest, à Lorient, à Angers… Tous ces matchs compliqués de l’année dernière, cette saison ils doivent les gagner pour être champions » estime Loïc Tanzi, absolument persuadé que l’Olympique de Marseille a une vraie carte à jouer pour le titre de champion de France cette saison. De quoi faire rêver les supporters phocéens, qui attendent un tel évènement depuis 2010. Mais la route est encore longue pour le club présidé par Pablo Longoria, qui devra trouver une régularité qui lui a cruellement manqué la saison dernière, notamment en s’inclinant face à de nombreux adversaires réputés plus faibles.


L'OL a trouvé son sauveur

Je te mets juste face a tes contradictions... Les 2 derniers matchs que tu perds , tu dis toi meme que Nice et Toulouse ne merite pas, par contre quand toi tu gagnes de cette maniere contre Losc , LENS oU les sardines, tu ne le dis plus dans ce sens la.. MAUVAISE FOI QUAND TU NOUS TIENS!!

L'OL a trouvé son sauveur

ca arrive c'est cyclique sauf quand tu as un ultra riche a la tete de ton club et encore ca peut aussi arriver.. Y a eu le covid l'affaire mediapro puis textor trop de depense mauvaise gestion etc c'est comme ca faut faire avec .. On a quand meme une demi de ldc en 2020 et un 1/4 de c3 en 2025 c'est pas l'extase mais ca pourrait etre pire. La on est loin en terme de budget et d'effectif faut faire avec

L'OL a trouvé son sauveur

Pourquoi pas merité? alors toulouse et nice merite leur victoire en faisant du bus avec contre rapide et quand c'est lyon c'est pas merité? Sans compter le scandale rennes .. avec un vrai arbitrage On a autant de point que le premier ...

L'OL a trouvé son sauveur

Et les vaches maigres, ca fait plus de 6/7 ans maintenant que ca a commencé, t'as un train de retard quoi... Quand on voit que vous ne vous qualifiez plus pour la champion league depuis 6 saisons maintenant

L'OL a trouvé son sauveur

ET le contenu de ceux que tu gagnes mais que tu méritais pas, t'en parles pas hein? Contre Lens, Losc ou les sardines par exemple hein...

