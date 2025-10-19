L'OM prend une décision fulgurante pour remplacer Gouiri

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a officialisé l'absence d'Amine Gouiri pour au moins trois mois. L'attaquant international algérien va se faire opérer et l'OM peut recruter un joker pour le remplacer.

C'est une terrible nouvelle pour l'OM et l'équipe d'Algérie, mais aussi et surtout pour Amine Gouiri, qui s'est encore blessé à l'épaule et a pris la décision en accord avec son club de se faire opérer afin d'être libéré d'un souci récurrent. Cette intervention chirurgicale programmée dans les prochains jours va éloigner l'ancien Rennais des terrains jusqu'à la fin du mois de janvier 2026, Gouiri devant donc renoncer aussi à la CAN. L'Olympique de Marseille perd donc un joueur important, même si Amine Gouiri n'est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Roberto De Zerbi. Cependant, l'entraîneur italien de l'OM sait que le règlement lui permet de recruter un joker, et au moment où le calendrier marseillais va se muscler, la tentation pourrait être grande de faire venir un joueur offensif de plus pour compenser l'absence longue durée d'Amine Gouiri. Mais De Zerbi a d'ores et déjà tranché.

L'OM se passera de Gouiri pendant trois mois

Après l'officialisation de l'opération d'Amine Gouiri, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a fait savoir qu'il n'envisageait pas la signature d'un joker à cet instant de la saison. « Le mercato, c'est en janvier et pour l’instant, on a Aubameyang et Robinio. Bientôt, on aura le retour de Hamed Traoré qui peut jouer devant. Mason Greenwood peut aussi jouer attaquant axial. C’est vraiment malheureux pour Gouiri, qui est un joueur unique avec des qualités uniques. Mais je ne suis pas en colère contre la sélection d'Algérie, car c'est une blessure d'origine traumatique et cela fait partie du football », a confié Roberto De Zerbi suite à l'annonce de l'OM. Il est vrai que compte tenu de la puissance offensive actuelle de l'Olympique de Marseille, se ruer sur un joueur ne semble pas réellement être une priorité. Et la décision de l'entraîneur italien est donc facilement compréhensible, d'autant que les joueurs susceptibles de rejoindre l'OM ne sont pas légions.

Aucun joker à Marseille

En effet, l'Olympique de Marseille ne peut pas activer l'option d'un joker médical, puisque Amine Gouiri s'est blessé, mais avec l'équipe d'Algérie, alors que le règlement précise qu'un international français peut éventuellement être remplacé s'il est absent plus de trois mois. Mais l'OM pourrait faire comme l'OL, qui vient de recruter Hans Hateboer sous forme de prêt du Stade Rennais, et convaincre un autre club de Ligue 1 de lui céder un joueur. Visiblement, ce n'est pas du tout dans les intentions de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria.