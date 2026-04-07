rennes habib qui luis enrique ne joue pas dans la meme cour beye 7 389473

OM : Ces cinq stars à la dérive inquiètent Marseille

OM07 avr. , 8:40
parClaude Dautel
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Dimanche soir, après la défaite de l'OM à Monaco, Benjamin Pavard a focalisé l'essentiel des critiques. Il est vrai que le champion du monde 2018 a complètement manqué son match, avec en plus un geste défensif totalement raté qui s'est terminé en passe décisive pour l'ASM. Mais, Pavard n'est pas le seul à être dans le collimateur. 
L'OM a longtemps pensé pouvoir se mêler à la lutte pour le titre de Ligue 1 avec le PSG et Lens, puis c'est le podium qui est apparu comme l'objectif le plus raisonnable pour la formation phocéenne qui avait repris et dépassé Lyon. Mais, tandis que l'Olympique de Marseille connaissait des soubresauts violents, les rivaux ont recollé au classement. Ce week-end, dans un scénario catastrophe ou presque, Lille est passé devant l'OM, tandis que Monaco a recollé à l'équipe d'Habib Beye.
Forcément, dans ce type de situation, il faut trouver des coupables et après la défaite à Monaco, c'est Benjamin Pavard qui a pris pour tout le monde. Mais, dans L'Équipe, on fait remarquer que le champion du monde 2018 n'est pas seul à avoir un rendement digne de son statut, et de son salaire. Le quotidien sportif ne se prive pas de donner les noms de ceux qui n'ont pas les performances attendues. 

L'OM constate les dégâts

Baptiste Chaumier, qui suit le club de Frank McCourt pour le compte du média sportif, explique que cinq joueurs considérés comme les plus solides du vestiaire marseillais ne sont plus du tout au niveau attendu. « Leonardo Balerdi transpire toujours la nervosité ; Nayef Aguerd a semblé contaminé à son tour par la fébrilité et il s'est ensuite ménagé pour disputer... la CAN ; Geronimo Rulli a traversé un tunnel d'erreurs sans parvenir à redevenir décisif ; Pierre-Emerick Aubameyang enchaîne de plus en plus de matches comme l'ombre de l'attaquant qu'il a été ; et Pierre-Emile Höjbjerg, enfin, paraît régulièrement dépassé par le rythme de la Ligue 1 », lance brutalement notre confrère.
Du côté de l'Olympique de Marseille, on ne souhaite pas stigmatiser certains joueurs, surtout s'ils ont un statut prépondérant dans le vestiaire, et pour se rassurer on évoque surtout le calendrier censé pouvoir permettre à l'OM de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. En effet, sur le papier, le club de Frank McCourt semble avoir des adversaires moins terribles que ses concurrents dans la course pour le podium.

Le calendrier meilleur atout de Marseille

Mais cette saison, on a vu l'OM perdre aussi des points contre des formations nettement plus faibles sur le papier. Il est temps que les stars marseillaises se réveillent, et cela dès le week-end prochain. Car Marseille reçoit Metz, dernier de Ligue 1, et tout autre résultat qu'une victoire déclenchera une nouvelle tempête. Car c'est une évidence, les supporters marseillais sont déjà à bout de nerfs et craignent de voir tout s'écrouler dans les deux derniers mois de Ligue 1. Du côté de Franck McCourt, ce scénario sans Ligue des champions n'est pas du tout au programme.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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