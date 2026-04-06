OM : Pavard au coeur d'une tempête énorme

En très grosse difficulté à Monaco dimanche soir (2-1), Benjamin Pavard prend cher. Le défenseur prêté par l’Inter Milan n’a plus aucun avenir à l’OM et cela ne fait désormais plus aucun doute.

Remplaçant contre Lille avant la trêve internationale, Benjamin Pavard a été relancé par Habib Beye pour le déplacement à Monaco ce dimanche au stade Louis II. Comme trop souvent depuis qu’il est à Marseille, le champion du monde français est apparu en grosse difficulté . Dépassé sur de nombreuses actions monégasques et fautif sur le but de Folarin Balogun à cause d’une relance totalement hasardeuse, le joueur prêté par l’Inter Milan n’a pas été épargné par les critiques. Il a logiquement écopé d’un terrible 3/10 dans les colonnes de L’Equipe au lendemain de la défaite de l’OM sur le Rocher.

« Axe droit de la défense à trois, le défenseur international a souvent retrouvé Golovin dans sa zone mais le Russe a beaucoup bougé. Pavard est resté vigilant et solide mais il a rechuté de manière spectaculaire en seconde période : il a manqué de coordination avec Egan-Riley sur le premier but (59e) avant de manquer complètement son dégagement, ce qui a lancé Balogun pour le second (74e) » a analysé le quotidien national dans son édition du jour. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM prennent nettement moins de pincettes avec Benjamin Pavard.

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