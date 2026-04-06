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OM : Pavard au coeur d'une tempête énorme

OM06 avr. , 13:40
parCorentin Facy
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En très grosse difficulté à Monaco dimanche soir (2-1), Benjamin Pavard prend cher. Le défenseur prêté par l’Inter Milan n’a plus aucun avenir à l’OM et cela ne fait désormais plus aucun doute.
Remplaçant contre Lille avant la trêve internationale, Benjamin Pavard a été relancé par Habib Beye pour le déplacement à Monaco ce dimanche au stade Louis II. Comme trop souvent depuis qu’il est à Marseille, le champion du monde français est apparu en grosse difficulté. Dépassé sur de nombreuses actions monégasques et fautif sur le but de Folarin Balogun à cause d’une relance totalement hasardeuse, le joueur prêté par l’Inter Milan n’a pas été épargné par les critiques. Il a logiquement écopé d’un terrible 3/10 dans les colonnes de L’Equipe au lendemain de la défaite de l’OM sur le Rocher.
« Axe droit de la défense à trois, le défenseur international a souvent retrouvé Golovin dans sa zone mais le Russe a beaucoup bougé. Pavard est resté vigilant et solide mais il a rechuté de manière spectaculaire en seconde période : il a manqué de coordination avec Egan-Riley sur le premier but (59e) avant de manquer complètement son dégagement, ce qui a lancé Balogun pour le second (74e) » a analysé le quotidien national dans son édition du jour. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM prennent nettement moins de pincettes avec Benjamin Pavard.

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« Va falloir m’expliquer comment Pavard a réussi à jouer au Bayern et à l’inter Milan », « La passe en profondeur de Pavard Benjamin (pour Balogun), c’est fort », « Benjamin Pavard j'y arrive plus c'est physique même... Quel boulet ce joueur » ou encore « Sacrée passe décisive de Pavard, faut le dire quand c’est bien aussi » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où le défenseur prêté par l’Inter à l’OM se fait tout simplement démolir. Pour rappel, le club phocéen dispose d’une option d’achat à 15 millions d’euros pour acheter définitivement le champion du monde à la fin de saison. Même si l’on ignore encore qui sera président de l’OM d’ici le prochain mercato, on peut déjà annoncer qu’une signature définitive de Benjamin Pavard à Marseille est désormais exclue de manière certaine ou presque. L’ancien Bavarois a définitivement laisser passer le train pour conquérir les cœurs en Provence.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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