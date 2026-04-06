OM : Pavard au coeur d'une tempête énorme

En très grosse
difficulté à Monaco dimanche soir (2-1), Benjamin Pavard prend cher. Le
défenseur prêté par l’Inter Milan n’a plus aucun avenir à l’OM et cela ne fait
désormais plus aucun doute.
Remplaçant contre
Lille avant la trêve internationale, Benjamin Pavard a été relancé par Habib
Beye pour le déplacement à Monaco ce dimanche au stade Louis II. Comme trop
souvent depuis qu’il est à Marseille, le champion du monde français est apparu
en grosse difficulté
. Dépassé sur de nombreuses actions monégasques et fautif
sur le but de Folarin Balogun à cause d’une relance totalement hasardeuse, le joueur prêté par l’Inter Milan n’a pas été épargné par les critiques. Il a logiquement écopé d’un
terrible 3/10 dans les colonnes de L’Equipe au lendemain de la défaite de l’OM
sur le Rocher.
« Axe droit de la défense à trois, le défenseur
international a souvent retrouvé Golovin dans sa zone mais le Russe a beaucoup
bougé. Pavard est resté vigilant et solide mais il a rechuté de manière
spectaculaire en seconde période : il a manqué de coordination avec Egan-Riley
sur le premier but (59e) avant de manquer complètement son dégagement, ce qui a
lancé Balogun pour le second (74e) » a analysé le quotidien national dans
son édition du jour. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM prennent
nettement moins de pincettes avec Benjamin Pavard.
« Va falloir
m’expliquer comment Pavard a réussi à jouer au Bayern et à l’inter Milan »,
« La passe en profondeur de Pavard Benjamin (pour Balogun), c’est fort »,
« Benjamin Pavard j'y arrive plus c'est physique même... Quel boulet ce
joueur »
ou encore « Sacrée passe décisive de Pavard, faut le dire
quand c’est bien aussi »
peut-on lire sur les réseaux sociaux, où le
défenseur prêté par l’Inter à l’OM se fait tout simplement démolir. Pour
rappel, le club phocéen dispose d’une option d’achat à 15 millions d’euros pour
acheter définitivement le champion du monde à la fin de saison. Même si l’on
ignore encore qui sera président de l’OM d’ici le prochain mercato
, on peut
déjà annoncer qu’une signature définitive de Benjamin Pavard à Marseille est
désormais exclue de manière certaine ou presque. L’ancien Bavarois a définitivement
laisser passer le train pour conquérir les cœurs en Provence.