Président de l'OM : Daniel Riolo dézingue L'Equipe

Une semaine après avoir évoqué les pistes étudiées par l'OM pour remplacer Pablo Longoria, Daniel Riolo en a dit un peu plus et a tenu à remettre les pendules à l'heure face à certaines attaques le visant. Dans son collimateur, le quotidien sportif L'Equipe

Daniel Riolo le sait, sa sortie sur le fait que l'Olympique de Marseille penserait à Mohamed Bouhafsi pour succéder à Pablo Longoria a fait énormément de bruit. Au point même que certains l'ont accusé de rouler pour son ancien confrère de RMC, qui œuvre désormais à la télévision. Mais, ce week-end, L'Equipe a évoqué ce dossier du futur président de l'OM. Et le média sportif a expliqué que jamais Frank McCourt et l'agence en charge de proposer des profils au propriétaire de l'OM n'ont pensé à Mohamed Bouhafsi. De quoi remettre de l'huile sur le feu, d'autant que Romain Molina avait également chargé Daniel Riolo sur ce sujet. Lassé de tout cela, et lancé sur ce thème par Gilbert Brisbois, son compère de l'After Foot, le journaliste de RMC a dégaîné et s'est défendu d'avoir fait du lobbying.

L'Equipe et l'OM, Riolo balance

« La semaine dernière, j’ai bien dit que le nom de Mohamed Bouhafsi était cité au même titre que deux autres personnes, mais tout le monde n’a retenu que ce nom-là. Mais, cela a été confirmé, au même titre que l’ancien gars de Puma. Mais évidemment, comme L’Equipe est dégoûtée car cela fait 15 ans qu’ils n’ont pas une seule info sur l’OM, ils essaient de gratter autant qu’ils peuvent, a d'abord lancé Daniel Riolo, avant de balancer une petite vanne finale. En fait, c'était plus facile quand Deschamps était à l'OM et que Raphaël Raymond bossait pour L'Equipe. C'était beaucoup plus facile pour eux. » Pour la petite histoire, Raphaël Raymond est un ancien journaliste du quotidien sportif qui est depuis 2018 le responsable des relations médias et communication de l'équipe de France de Football et donc en contact permanent avec Didier Deschamps.

McCourt a déjà trouvé son président ?