Daniel Riolo, journaliste RMC
Daniel Riolo - RMC

Président de l'OM : Daniel Riolo dézingue L'Equipe

OM06 avr. , 12:40
parClaude Dautel
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Une semaine après avoir évoqué les pistes étudiées par l'OM pour remplacer Pablo Longoria, Daniel Riolo en a dit un peu plus et a tenu à remettre les pendules à l'heure face à certaines attaques le visant. Dans son collimateur, le quotidien sportif L'Equipe
Daniel Riolo le sait, sa sortie sur le fait que l'Olympique de Marseille penserait à Mohamed Bouhafsi pour succéder à Pablo Longoria a fait énormément de bruit. Au point même que certains l'ont accusé de rouler pour son ancien confrère de RMC, qui œuvre désormais à la télévision. Mais, ce week-end, L'Equipe a évoqué ce dossier du futur président de l'OM. Et le média sportif a expliqué que jamais Frank McCourt et l'agence en charge de proposer des profils au propriétaire de l'OM n'ont pensé à Mohamed Bouhafsi. De quoi remettre de l'huile sur le feu, d'autant que Romain Molina avait également chargé Daniel Riolo sur ce sujet. Lassé de tout cela, et lancé sur ce thème par Gilbert Brisbois, son compère de l'After Foot, le journaliste de RMC a dégaîné et s'est défendu d'avoir fait du lobbying.

L'Equipe et l'OM, Riolo balance

« La semaine dernière, j’ai bien dit que le nom de Mohamed Bouhafsi était cité au même titre que deux autres personnes, mais tout le monde n’a retenu que ce nom-là. Mais, cela a été confirmé, au même titre que l’ancien gars de Puma. Mais évidemment, comme L’Equipe est dégoûtée car cela fait 15 ans qu’ils n’ont pas une seule info sur l’OM, ils essaient de gratter autant qu’ils peuvent, a d'abord lancé Daniel Riolo, avant de balancer une petite vanne finale. En fait, c'était plus facile quand Deschamps était à l'OM et que Raphaël Raymond bossait pour L'Equipe. C'était beaucoup plus facile pour eux. » Pour la petite histoire, Raphaël Raymond est un ancien journaliste du quotidien sportif qui est depuis 2018 le responsable des relations médias et communication de l'équipe de France de Football et donc en contact permanent avec Didier Deschamps.

McCourt a déjà trouvé son président ?

Pour en revenir au possible président de l'Olympique de Marseille, La Tribune a indiqué dimanche qu'en fait, le remplaçant de Pablo Longoria aurait déjà été trouvé par Frank McCourt mais que ce dernier souhaite prendre un peu de temps avant de communiquer sur ce sujet. Il est vrai que l'OM a déjà connu suffisamment de bouleversements cette saison, et qu'il est plus prudent d'attendre de connaître le classement final de Ligue 1 avant de faire des annonces fracassantes. Les supporters phocéens devront donc patienter encore un peu, même si la colère gronde sur les réseaux sociaux par rapport à la gestion actuelle de l'Olympique de Marseille.

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Derniers commentaires

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… ce qui constitue une circonstance aggravée aux yeux de la loi … Le Daubetel de Foutre01 s’est lui aussi aggravé… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Depuis quand un Président de Club peut magouiller sans être inquiété. Bref... Nasser finira par payer. Le PSG... j'en suis moins sûr. Normal... il est protégé comme il avait été par Jacques Chirac à l'époque.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Non ! Le PSG n'a rien payé à l'époque... contrairement à l'OM et aux Girondins de Bordeaux qui ont pris très cher.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Tu oublies de dire que le PSG n'a pas été inquiété pour les arbitres et les matchs achetés. Jacques Chirac, le maire de Paris à l'époque, avait bien veillé à ce que le PSG ne soit pas inquiété.

PSG : La piste Camavinga revient à la Une

Ah oui... j'avais oublié ! J'avais oublié que pour tous les demeurés du PSG.... les autres sont des consanguins.

Ligue 1

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