OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Au lendemain de la défaite de l'OM à Monaco, l'heure d'un premier bilan a déjà sonné pour Habib Bey et il n'est pas bon du tout. L'entraîneur phocéen ne peut même plus faire de comparaison avec le Marseille de De Zerbi.

l’OM était désormais troisième alors que le club était quatrième de Ligue 1 » lorsqu'il avait succédé à Roberto De Zerbi le 18 février dernier. Seulement, après ce week‑end, le club phocéen est retombé à la quatrième place, à égalité avec Monaco, tandis que l'OL et Rennes se sont rapprochés. Alors, même si le calendrier qui se profile est plutôt favorable pour Paixao et ses coéquipiers, pour Habib Beye, le bilan n'est pas fameux du tout. La Provence ne se gêne pas de faire remarquer que l'ancien coach de Rennes a raté la plupart de ses gros rendez-vous comme entraîneur de l'Olympique de Marseille. Avant le déplacement en Principauté, Habib Beye avait fait savoir qu'il estimait ses résultats plutôt bons sur le banc de l'Olympique de Marseille. Pour preuve, il rappelait que «» lorsqu'il avait succédé à Roberto De Zerbi le 18 février dernier. Seulement, après ce week‑end, le club phocéen est retombé à la quatrième place, à égalité avec Monaco, tandis que l'OL et Rennes se sont rapprochés. Alors, même si le calendrier qui se profile est plutôt favorable pour Paixao et ses coéquipiers, pour Habib Beye, le bilan n'est pas fameux du tout.ne se gêne pas de faire remarquer que l'ancien coach de Rennes a raté la plupart de ses gros rendez-vous comme entraîneur de l'Olympique de Marseille.

L'OM peut encore remercier De Zerbi

Et histoire d'enfoncer le clou, le quotidien régional fait remarquer que si l'OM est devant l'AS Monaco, alors que les deux formations sont à égalité de points, c'est grâce à « la différence de buts, un héritage de l’ère De Zerbi ». Pour le reste, c'est encore et toujours l'élimination en Coupe de France contre le TFC au Vélodrome qui hante les journalistes marseillais, qui n'ont toujours pas digéré que l'Olympique de Marseille rate une telle occasion de gagner un trophée alors que le Paris Saint-Germain était passé à la trappe. Mais pour en revenir à la Ligue 1, Habib Beye ne doit pas non plus faire le malin sur son bilan.

« L’OM compte autant de défaites que de victoires en championnat et n’a plus que deux points d’avance sur Rennes, septième, premier non qualifié en Coupe d’Europe et ancien club de Beye qui, lui, reste sur 5 succès, 1 nul et 1 défaite depuis son départ », rappelle La Provence, visiblement pas du tout fan du technicien français désigné à la place de Roberto De Zerbi. De son côté, le président intérimaire de l'OM a tenu à saluer la performance de son équipe à Monaco, malgré la défaite, mais il a tout de même mis un petit coup de pression à Habib Beye.

Un coup de pression présidentiel

Pour Alban Juster, il est évident que l'Olympique de Marseille doit finir sur le podium de Ligue 1 pour s'assurer un bilan pour la prochaine Ligue des champions. « Le plus important, c'est de capitaliser sur cette prestation, sur le travail au quotidien qui est fait par Habib et son staff depuis plusieurs semaines. Utiliser tout ce qui a été positif ce soir dans les six prochains matchs pour aller décrocher l'objectif qu'on s'est fixé en début de saison, qui est le podium », a confié le patron de l'OM avant la réception de Metz, dernier de Ligue 1, le week-end prochain.