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Habib Beye - OM

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

OM06 avr. , 8:00
parClaude Dautel
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Au lendemain de la défaite de l'OM à Monaco, l'heure d'un premier bilan a déjà sonné pour Habib Bey et il n'est pas bon du tout. L'entraîneur phocéen ne peut même plus faire de comparaison avec le Marseille de De Zerbi.
Avant le déplacement en Principauté, Habib Beye avait fait savoir qu'il estimait ses résultats plutôt bons sur le banc de l'Olympique de Marseille. Pour preuve, il rappelait que « l’OM était désormais troisième alors que le club était quatrième de Ligue 1 » lorsqu'il avait succédé à Roberto De Zerbi le 18 février dernier. Seulement, après ce week‑end, le club phocéen est retombé à la quatrième place, à égalité avec Monaco, tandis que l'OL et Rennes se sont rapprochés. Alors, même si le calendrier qui se profile est plutôt favorable pour Paixao et ses coéquipiers, pour Habib Beye, le bilan n'est pas fameux du tout. La Provence ne se gêne pas de faire remarquer que l'ancien coach de Rennes a raté la plupart de ses gros rendez-vous comme entraîneur de l'Olympique de Marseille.

L'OM peut encore remercier De Zerbi

Et histoire d'enfoncer le clou, le quotidien régional fait remarquer que si l'OM est devant l'AS Monaco, alors que les deux formations sont à égalité de points, c'est grâce à « la différence de buts, un héritage de l’ère De Zerbi ». Pour le reste, c'est encore et toujours l'élimination en Coupe de France contre le TFC au Vélodrome qui hante les journalistes marseillais, qui n'ont toujours pas digéré que l'Olympique de Marseille rate une telle occasion de gagner un trophée alors que le Paris Saint-Germain était passé à la trappe. Mais pour en revenir à la Ligue 1, Habib Beye ne doit pas non plus faire le malin sur son bilan.
« L’OM compte autant de défaites que de victoires en championnat et n’a plus que deux points d’avance sur Rennes, septième, premier non qualifié en Coupe d’Europe et ancien club de Beye qui, lui, reste sur 5 succès, 1 nul et 1 défaite depuis son départ », rappelle La Provence, visiblement pas du tout fan du technicien français désigné à la place de Roberto De Zerbi. De son côté, le président intérimaire de l'OM a tenu à saluer la performance de son équipe à Monaco, malgré la défaite, mais il a tout de même mis un petit coup de pression à Habib Beye.

Un coup de pression présidentiel

Pour Alban Juster, il est évident que l'Olympique de Marseille doit finir sur le podium de Ligue 1 pour s'assurer un bilan pour la prochaine Ligue des champions. « Le plus important, c'est de capitaliser sur cette prestation, sur le travail au quotidien qui est fait par Habib et son staff depuis plusieurs semaines. Utiliser tout ce qui a été positif ce soir dans les six prochains matchs pour aller décrocher l'objectif qu'on s'est fixé en début de saison, qui est le podium », a confié le patron de l'OM avant la réception de Metz, dernier de Ligue 1, le week-end prochain.

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Derniers commentaires

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

On montre plus aucune envie.

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

je ne te parlais pas a ti, et le fait que je parle de LFI, la personne concernée sait de quoi je parle..... toi tu vois que tu ne sais pas de quoi je fai allusion, donc ne releve pas c est tout. apres si tu veux parler des matchs du week pas de soucis

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

je te rassure la plupart des matchs perdus de l OM cette saison ont ete a cause de cette meme maniere de jouer. je prone plus la verticalité, et la passe a 10 me gonfle au plus haut point. surtout que devant t as des joueurs qui vont vite, tu ne joues jamais sur leur points forts. et qd t as des appels a longueur de match, et que la le milieu joue vers l arriere. On marque, on fait 5 changements, et on recule. et bim dans les 10 dernieres minutes on en prend 1 ou 2 .... saison frsutrante

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

Moi ce que je pige c'est l'auto sabordage de fonseca comme si son but etait comme l'an passé de detruire la fin de saison du club.. meme si depuis laval le niveau avait enormement baissé et que le fait que moreira sulc kluivert soient blessés et par la suite amn et himbert comment alors que ca jouait bien au ballon un coach se dise a un moment donné .. bon aller on attaque plus on fait des passes en retrait tout le long du match qu'on gagne ou pas ... comment peut on mettre son 9 collé a la ligne alors qu'il ne fait pas d'effort et marche tout le match .. forcement dans son systeme ca ne peut pas marcher.. comme se dire a 11 vs 10 contre le havre tiens on va rester a 5 derriere tout le match ... ca prouve que ce n'est qu'un entraineur lambda

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Si tu ne veux pas qu’on te réponde , n’écris pas c’est plus simple

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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