OM : Benatia négocie déjà avec son futur club !

Bah il a pas rien gagné non plus il me semble qu'il prend une LDC, contrairement à Mobutu qui lui a vraiment rien.
Bruges a un vécu européen bien supérieur au celta footix que tu es!! RIEN A VOIR
Mais ça c'est ecrit... Il va vous la donner et fausser la fin de championnat comme paris l'a fait en vous relancant en mettant l'equipe b contre vous...J'espere juste que le losc fera le taf pour vous laisser a la place du con qu 'est la 4eme place
sur le site non mais ya des supporters ou meme des tiktokeur qui le disait apres ca reste une minorité
et tu veux pas un peu la fermer des fois tu dis tout et n'importe quoi tu nous avez pas manquer c'est dernier temps
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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🚨🇸🇦 EXCL: Mehdi Benatia has been approached to become new Al Ittihad Director of Football. Ramon Planes is ready to leave and join a European project, Benatia is a name on Al Ittihad list.