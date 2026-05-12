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OM : Benatia négocie déjà avec son futur club !

OM12 mai , 10:00
parCorentin Facy
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Démissionnaire depuis le mois de février, Medhi Benatia quittera l’OM à la fin du mois de mai. Frank McCourt a déjà trouvé son successeur et le Marocain va donc pouvoir se concentrer sur son avenir personnel.
Deux ans après son arrivée à l’Olympique de Marseille au côté de Pablo Longoria, le directeur sportif Medhi Benatia va quitter la Ligue 1. Sur le départ depuis le mois de février, le Marocain avait finalement accepté de terminer la saison à la demande de Frank McCourt. Dimanche soir au Vélodrome face à Rennes, il vivra son dernier match avec le costume de directeur sportif de l’OM avant de laisser sa place à Grégory Lorenzi, qui arrive de Brest pour lui succéder. La question est maintenant de savoir où rebondira Medhi Benatia et dans quel rôle. L’ancien capitaine de la Juventus Turin pourrait tout-à-fait reprendre sa carrière d’agent, ou exercer un rôle de consultant extérieur pour plusieurs clubs.
Mais c’est finalement en tant que directeur sportif que son avenir pourrait s’écrire si l’on en croit Fabrizio Romano. Sur son compte X, le spécialiste du mercato annonce que Medhi Benatia a été sollicité par le géant saoudien d’Al-Ittihad pour prendre la suite de Ramon Planes à la direction sportive du club. Cinquième de Saudi Pro League cette saison avec un retard colossal de 30 points sur Al-Nassr, l’ancienne équipe de Karim Benzema et de Ngolo Kanté souhaite repartir sur un nouveau projet avec l’ambition de jouer de nouveau le podium voire le titre la saison prochaine.

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Medhi Benatia a été identifié par les dirigeants du club comme un potentiel homme fort pour l’avenir et des discussions ont démarré entre les différentes parties. On ignore pour l’instant si cet aventure est susceptible de tenter l’actuel directeur sportif de l’Olympique de Marseille, ou si ce dernier affichera une ambition claire de rester en Europe. Sur le plan financier, Al-Ittihad sera très certainement en mesure de lui formuler une offre imbattable avec des émoluments bien supérieurs à ceux perçus par Medhi Benatia à l’OM depuis deux ans. Reste à voir si cela suffira pour convaincre l’ancien Bavarois de tenter l’aventure en Saudi Pro League.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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