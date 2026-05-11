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Jonathan Rowe

OM : Cette décision coûte 38ME à Longoria et Benatia

OM11 mai , 11:00
parQuentin Mallet
2
Auteur d'une saison intéressante avec Bologne, Jonathan Rowe a vu sa cote grimper sur le marché des transferts. Chelsea est prêt à poser 38 millions d'euros pour le recruter, de quoi apporter quelques regrets à l'OM.
La saison cataclysmique de l'Olympique de Marseille a indéniablement commencé avec l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite à Rennes lors de la première journée de Ligue 1. Dans la foulée, les deux ont été poussés dehors et se sont retrouvés en Serie A. L'ancien international anglais U21 a signé à Bologne contre un chèque de 17 millions d'euros et a pu découvrir un championnat dans lequel il s'est finalement pleinement épanoui. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 41 apparitions, l'ailier gauche britannique a surtout été un joueur très régulier. De quoi donner satisfaction à son club qui pourrait, en prime, récupérer une somme colossale en cas de vente cet été.
J. Rowe

J. Rowe

EnglandAngleterre Âge 23 Attaquant

Europa League

2025/2026
Matchs12
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs25
Buts2
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Jonathan Rowe, sa cote a explosé

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Chelsea prépare carrément une offre de 38 millions d'euros pour le recruter l'été prochain. Face à une telle éventualité, l'OM a de quoi nourrir de gros regrets. Polyvalent, doté d'un fort potentiel et encore très jeune (23 ans), Jonathan Rowe s'éclate dans un contexte beaucoup plus sain et favorable à son épanouissement personnel. Autant de choses qu'il n'a pas pu trouver à Marseille, alors que le club phocéen est en proie à une irrégularité chronique et des situations de crise interminables.
De son côté, Rowe doit évidemment être touché par l'intérêt de Chelsea. Mais à son âge et selon ses ambitions, peut-être préfère-t-il viser un club qui lui offrira l'opportunité de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Quant à Bologne, il sera bien difficile de refuser un tel montant, surtout pour un joueur qui n'a joué qu'une seule saison.
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Vas y fais un screen et ressort le dans 1 an qu’on rigole nostradamus

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Je ne vois pas en quoi le sacrifier lui plus qu'un autre... Attendons d'abord le dernier match avant de faire des spéculations de qui doit partir ou rester. M. Kang et consort doivent savoir ce qu'ils vont faire en fin de saison ^^.

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Bah si justement puisque l’argument utilisé est le nombre de buts encaissés par le gardien ! Donc pourquoi ne pas comparer avec les autres gardiens qui en ont pris 5 également

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s'il vend on ne parlera plus de lui donc il le garde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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