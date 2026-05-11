OM : Cette décision coûte 38ME à Longoria et Benatia

Auteur d'une saison intéressante avec Bologne, Jonathan Rowe a vu sa cote grimper sur le marché des transferts. Chelsea est prêt à poser 38 millions d'euros pour le recruter, de quoi apporter quelques regrets à l'OM.

La saison cataclysmique de l' Olympique de Marseille a indéniablement commencé avec l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite à Rennes lors de la première journée de Ligue 1. Dans la foulée, les deux ont été poussés dehors et se sont retrouvés en Serie A . L'ancien international anglais U21 a signé à Bologne contre un chèque de 17 millions d'euros et a pu découvrir un championnat dans lequel il s'est finalement pleinement épanoui. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 41 apparitions, l'ailier gauche britannique a surtout été un joueur très régulier. De quoi donner satisfaction à son club qui pourrait, en prime, récupérer une somme colossale en cas de vente cet été.

J. Rowe Angleterre • Âge 23 • Attaquant Europa League 2025/2026 Matchs 12 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A 2025/2026 Matchs 25 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coppa Italia 2025/2026 Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Jonathan Rowe, sa cote a explosé

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Chelsea prépare carrément une offre de 38 millions d'euros pour le recruter l'été prochain. Face à une telle éventualité, l'OM a de quoi nourrir de gros regrets. Polyvalent, doté d'un fort potentiel et encore très jeune (23 ans), Jonathan Rowe s'éclate dans un contexte beaucoup plus sain et favorable à son épanouissement personnel. Autant de choses qu'il n'a pas pu trouver à Marseille, alors que le club phocéen est en proie à une irrégularité chronique et des situations de crise interminables.

De son côté, Rowe doit évidemment être touché par l'intérêt de Chelsea. Mais à son âge et selon ses ambitions, peut-être préfère-t-il viser un club qui lui offrira l'opportunité de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Quant à Bologne, il sera bien difficile de refuser un tel montant, surtout pour un joueur qui n'a joué qu'une seule saison.