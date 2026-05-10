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OM : Benatia fait une offre à McCourt pour rester

OM10 mai , 8:00
parCorentin Facy
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Grégory Lorenzi va rapidement devenir le nouveau directeur sportif de l’OM. Un recrutement validé par un certain… Medhi Benatia, prêt à rester dans la boucle du côté de Marseille mais dans un nouveau rôle.
Démissionnaire depuis le mois de février, Medhi Benatia a accepté de rester à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison à la demande du propriétaire Frank McCourt. Le Marocain, qui a choisi Habib Beye comme successeur de Roberto De Zerbi, est très critiqué en interne. Notamment par les joueurs, avec qui le courant ne passe plus pour une majorité dont Mason Greenwood. L’ancien défenseur du Bayern Munich garde pourtant de l’influence au sein des dirigeants. La preuve, son avis compte au moment de nommer le futur directeur sportif.
Selon L’Equipe, Medhi Benatia, qui a déconseillé à Frank McCourt de nommer l’actuel DS adjoint Federico Balzaretti, a poussé en faveur de la candidature de Grégory Lorenzi. Benatia s’est dit impressionné par le travail effectué par le dirigeant du Stade Brestois, avec de très faibles moyens, et a fortement conseillé à ses interlocuteurs de le choisir pour prendre les commandes du projet sportif de l’Olympique de Marseille. Qu’a-t-il à y gagner ? Le quotidien national a une petite idée sur la question.

Benatia conseiller externe à l'OM ?

Selon nos confrères, qui citent des intimes de la Commanderie, Medhi Benatia souhaiterait devenir un consultant extérieur de la future direction de l’OM que Stéphane Richard incarnera donc au côté de Grégory Lorenzi. Une idée qui risque de choquer les supporters marseillais, dont certains ne sont plus aussi fans de Medhi Benatia que par le passé au vu des récents évènements dans la cité phocéenne. Le principal intéressé dément de son côté « d’un revers de main » cette rumeur, assurant qu’il aura définitivement quitté le club le 20 mai prochain.

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Du côté de l’OM, on espère en tout cas que Grégory Lorenzi aura officiellement signé d’ici là. Histoire de démarrer de manière officielle un nouveau chapitre, avec un premier dossier brûlant sur le bureau de celui qui va quitter Brest : nommer un futur entraîneur. Car à moins d’une énorme surprise que personne ne voit venir, Habib Beye ne sera pas prolongé, lui qui n’a pas rempli l’objectif qui lui était fixé au moment de sa signature, à savoir de placer l’Olympique de Marseille sur le podium pour se qualifier directement en Ligue des Champions.
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Dans le sondage y a le oui qui l emporte sérieux ? Vous êtes sérieux ? notre cellule de recrutement peut trouver mieux

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D’accord avec toi! Ou dirons nous une option en attaque qui pourrait débloquer par sa taille des situations sur des équipes qui jouent défensif!

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Je comprends pas ... Pourquoi s'obstiner a EVITER des anciens joueurs qui connaissent mieux que tout le monde l'environnement du club. OU EST STEVE MANDANDA ? par exemple...

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L'OM fausse le championnat et va permettre au Havrede se maintenir. nicois et auxerrois, faut pas laisser passer ca.

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La nouvelle génération Marocaine est totalement différente, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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