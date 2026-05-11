OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Le quotidien L'Equipe annonce ce lundi soir que Grégory Lorenzi a donné son accord définitif à l'OM, ce dernier devra chercher un nouvel entraîneur pour remplacer Habib Beye.

L'Équipe, Révélés samedi par les contacts entre l'Olympique de Marseille et Grégory Lorenzi se sont concrétisés, puisque le dirigeant actuellement au Stade Brestois est attendu cette semaine par Stéphane Richard pour signer le contrat qui fera de lui le nouveau directeur sportif de l'OM. Annoncé dans un premier temps du côté de l'OGC Nice, Grégory Lorenzi a obtenu une offre salariale plus conséquente du côté de Marseille, et surtout il est plus rassuré par la situation de l'OM que par celle du Gym qui est désormais barragiste en Ligue 1 et n'a pas une visibilité très claire concernant la présence d'Ineos.

Beye va partir, Lorenzi cherche un entraîneur pour l'OM

Nos confrères précisent que celui qui va succéder à Medhi Benatia devra, dans un premier temps, trouver un nouvel entraîneur puisque le départ d'Habib Beye est visiblement désormais acté. Pour succéder à Beye, c'est un entraîneur français qui serait la priorité de Grégory Lorenzi, ce qui laisse évidemment ouverte la porte à Bruno Genesio, dont le nom circule de plus en plus du côté du Vélodrome. Au moins, on ne pourra pas reprocher à Stéphane Richard d'avoir perdu du temps.