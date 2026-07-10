OM : Genesio a trouvé la perle rare, McCourt et la DNCG disent non

OM : Genesio a trouvé la perle rare, McCourt et la DNCG disent non

OM10 juil. , 8:00
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM aimerait bien avancer sur son recrutement mais se retrouve coincé entre son manque de moyens et les exigences des clubs vendeurs.
Le prochain départ de Mason Greenwood va permettre à l’Olympique de Marseille de faire entrer de l’argent dans les caisses. Ce n’est pas encore avéré et même quand ce sera le cas, il n’est même pas certain que cela suffise pour lever l’encadrement des transferts décidé par la DNCG en accord avec Frank McCourt qui ne voulait plus payer les factures de manière infinie.

Les moyens limités de l'OM ne rassurent pas

Voilà de quoi rendre toute négociation pour une arrivée très compliquée, et les supporters ne sont pas près de voir des nouveaux joueurs poser leurs valises à Marignane. C’est ce que confirme The Athletic dans un état des lieux très inquiétant pour Marseille. Le média spécialisé souligne que Bruno Genesio adorerait construire sa défense autour de Jean-Clair Todibo, qui a déjà une solide expérience, connait la Ligue 1 et ne veut pas fréquenter le Championship la saison prochaine après la relégation de West Ham.
Le défenseur est intéressé par l’idée de jouer à l’OM, mais c’est dans les discussions entre les deux clubs que cela se complique. Marseille aimerait voir la porte s’ouvrir pour un prêt avec option d’achat, mais West Ham veut une belle vente pour un joueur qu’il n’a pas envie de voir revenir dans un an. Mais selon The Athletic, l’OM n’a absolument aucune chance de faire une offre financière, surtout qu’il ne s’agira pas d’un petit transfert.
Il se murmure même que les Hammers préféreront attendre le mois d’août plutôt que de brader leur joueur à un club qui n’a pas les moyens de l’acheter. Il reste à savoir les choses vont se décanter lors de la reprise de l’entrainement et si la présence de Todibo, qui a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas rester, va provoquer un petit clash et obliger le club londonien à étudier toutes les offres. Même les moins alléchantes.
Articles Recommandés
France Maroc Deux Bleus Nont Pas Convaincu
Equipe de France

France-Maroc : Deux Bleus n’ont pas convaincu

88 Minutes De Jeu En Un An Lom Recoit Une Offre Moisie
OM

88 minutes de jeu en un an, l’OM reçoit une offre moisie

Rabiot Marche Sur Le Maroc Deschamps Ne Va Pas Aimer
Equipe de France

Rabiot marche sur le Maroc, Deschamps ne va pas aimer

Le Parking Gate Enflamme Lol Aulas Se Fait Secouer
OL

Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

Fil Info

10 juil. , 9:40
France-Maroc : Deux Bleus n’ont pas convaincu
10 juil. , 9:20
88 minutes de jeu en un an, l’OM reçoit une offre moisie
10 juil. , 9:00
Rabiot marche sur le Maroc, Deschamps ne va pas aimer
10 juil. , 8:40
Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer
10 juil. , 8:20
Upamecano trop fort, il fait rêver le PSG
10 juil. , 7:30
CdM 2026 : Haaland choqué par Mbappé
10 juil. , 7:00
TV : Suisse - Argentine, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
10 juil. , 00:30
Officiel : Rennes fait signer Bryan Reynolds
10 juil. , 00:20
Blessure à la cheville pour Mbappé, le verdict tombe déjà

Derniers commentaires

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

bah pareil pour eux. remboursement!

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

iI n'était pas le seul + de 90 joueurs formés en France ont joué le Mondial sous d'autres couleurs ?

Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

En même temps le français est jamais content. Oui le stade est plus loin que Gerland mais il a permis à des gens qui n'avaient pas de place à Gerland d'en avoir car on a gagné plusieurs milliers de place ! On fait pas d'omelette sans casser les œufs et le covoiturage ça existe !

Rabiot marche sur le Maroc, Deschamps ne va pas aimer

il a totalement raison. a aucun moment on a tremblé, 0 tir a la 80 eme minute..... la France etait tres tres largement superieure au Maroc hier soir. a aucun moment ils auraient pu esperer

Upamecano trop fort, il fait rêver le PSG

Si ..... ???

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading