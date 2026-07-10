OM : Genesio a trouvé la perle rare, McCourt et la DNCG disent non

L'OM aimerait bien avancer sur son recrutement mais se retrouve coincé entre son manque de moyens et les exigences des clubs vendeurs.

Le prochain départ de Mason Greenwood va permettre à l’Olympique de Marseille de faire entrer de l’argent dans les caisses. Ce n’est pas encore avéré et même quand ce sera le cas, il n’est même pas certain que cela suffise pour lever l’encadrement des transferts décidé par la DNCG en accord avec Frank McCourt qui ne voulait plus payer les factures de manière infinie.

Les moyens limités de l'OM ne rassurent pas

Voilà de quoi rendre toute négociation pour une arrivée très compliquée, et les supporters ne sont pas près de voir des nouveaux joueurs poser leurs valises à Marignane. C’est ce que confirme The Athletic dans un état des lieux très inquiétant pour Marseille. Le média spécialisé souligne que Bruno Genesio adorerait construire sa défense autour de Jean-Clair Todibo, qui a déjà une solide expérience, connait la Ligue 1 et ne veut pas fréquenter le Championship la saison prochaine après la relégation de West Ham.

Le défenseur est intéressé par l’idée de jouer à l’OM, mais c’est dans les discussions entre les deux clubs que cela se complique. Marseille aimerait voir la porte s’ouvrir pour un prêt avec option d’achat, mais West Ham veut une belle vente pour un joueur qu’il n’a pas envie de voir revenir dans un an. Mais selon The Athletic, l’OM n’a absolument aucune chance de faire une offre financière, surtout qu’il ne s’agira pas d’un petit transfert.

Il se murmure même que les Hammers préféreront attendre le mois d’août plutôt que de brader leur joueur à un club qui n’a pas les moyens de l’acheter. Il reste à savoir les choses vont se décanter lors de la reprise de l’entrainement et si la présence de Todibo, qui a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas rester, va provoquer un petit clash et obliger le club londonien à étudier toutes les offres. Même les moins alléchantes.