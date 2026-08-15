Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

OM15 août , 15:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM n’est sans doute pas au bout de ses peines lors de ce mercato estival. En grande forme, Igor Paixão est courtisé par plusieurs clubs...
L’Olympique de Marseille avance pas à pas cet été. Le mercato estival est pour le moment compliqué, avec principalement des départs annoncés. Des recrues sont espérées, mais elles dépendront avant tout des prochaines ventes. Bruno Genesio a donc de quoi se montrer inquiet, d’autant que même ses meilleurs éléments sont annoncés sur le départ. C’est notamment le cas d’Igor Paixão, qui suscite la convoitise de nombreux clubs en Europe et ailleurs...

Paixão, un avenir possible en Turquie ? 

Selon les dernières informations de Team Talk, l’OM va prochainement recevoir des offres concrètes de la part de plusieurs équipes pour le jeune Brésilien de 26 ans. Leeds, Aston Villa, Palmeiras, mais surtout Galatasaray sont intéressés. Le club turc vient d’entrer dans la course pour Paixão et un transfert devient désormais crédible. Si le natif de Macapá se sent bien dans la cité phocéenne et ne souhaite pas forcément partir, la réalité économique de l’OM pourrait le pousser à accepter une offre. Les pensionnaires du Stade Vélodrome espèrent récupérer 50 millions d’euros pour l’ancien joueur de Feyenoord, recruté pour 35 millions d’euros il y a seulement quelques mois.

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Tout semble possible pour Paixão, qui ne fait pas partie des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif marseillais. Son départ ne serait donc pas forcément prioritaire pour la direction. À noter que Galatasaray lorgne également sur un autre crack de Ligue 1, à savoir Malick Fofana. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Paixão continue de monter en puissance lors de cette préparation. Le Brésilien reste notamment sur quatre buts lors de ses quatre derniers matchs, de quoi faire grimper encore un peu plus sa cote sur ce marché des transferts estival.
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Je suis supporter lyonnais mais j'espere de tout coeur revoir Bordeaux en L1 . Des clubs comme Bordeaux, Reims, saint Étienne, Le Havre, Auxerre, Nantes etc on ecrit l'histoire du foot français.

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Maintenant le rival de marseille sera sûrement le Pfc ....oh la gueule et encore c est pas gagner contre eux .

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Parler foot avec toi ?? Alors deja tu comprend rien au ballon , secondo t'as toujours ete un gros buveur de jus des dirigeants le vrai mastre en personne, et par dessus le marché t'es un sale fachos de merde.. Avec les parisiens et lyonnais tu veux parler foot ?? Ils sont pas objectif pour un sous et par dessus le marché haineux au possible, les bons gars sont parti je dois etre le plus ancien marseillais depuis 2011 que je commente sur ce site ..il reste plus que des connard comme toi

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Préféré la Turquie que marseille !!!ce club est devenu bien bas !!! Ça va etre dur de finir dans les 3 premiers....avec le pfc Strasbourg lyon Monaco Rennes lille ....😬😬

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Oui payer 450k par mois pour kondogbia faut vraiment être débile... 500k pour hojlberg c'est légèrement mieux mais toujours aussi con^^ et combien pour aubam ?? Tu parles d argent dépensé pour Paris mais regarde combien a claqué l américain pour aucun trophée après tu viendra parler trompette 🎺

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