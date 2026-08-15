Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Parler foot avec toi ?? Alors deja tu comprend rien au ballon , secondo t'as toujours ete un gros buveur de jus des dirigeants le vrai mastre en personne, et par dessus le marché t'es un sale fachos de merde.. Avec les parisiens et lyonnais tu veux parler foot ?? Ils sont pas objectif pour un sous et par dessus le marché haineux au possible, les bons gars sont parti je dois etre le plus ancien marseillais depuis 2011 que je commente sur ce site ..il reste plus que des connard comme toi