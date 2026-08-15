OM : Marseille et Lucas Perri, ça grogne à Turin
Lucas Perri

OM : Marseille et Lucas Perri, ça grogne à Turin

OM15 août , 14:00
parClaude Dautel
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En quête d'un gardien de but, l'Olympique de Marseille pense à Lucas Perri, l'ancien portier brésilien de l'OL, qui évolue à Leeds. Le Torino pensait avoir bouclé le transfert mais l'OM est passé devant.
Geronimo Rulli ayant officiellement rejoint Manchester City cette semaine, les dirigeants marseillais se sont mis en quête d'un nouveau gardien de but, Jeffrey De Lange ne semblant pas être le favori au poste de numéro 1. Et depuis quelques jours, le nom de Lucas Perri, que John Textor avait fait venir de Botafogo à l'OL, revient de manière incessante du côté du Vélodrome. Désormais remplaçant à Leeds, qui l'avait recruté pour 15 millions d'euros l'an dernier, le gardien de but de 28 ans serait dans le collimateur de Grégory Lorenzi. Mais dans ce dossier, le Torino avait vraiment l'avantage sur l'Olympique de Marseille, la presse italienne affirmant même que Lucas Perri avait donné son accord aux dirigeants du club italien. Sauf que si le Brésilien a donné son feu vert, entre Leeds et Turin il y a de la friture sur la ligne, confirme le média spécialisé Torinogranata.

L'OM fait plus rêver que le Torino

Le site consacré à l'actualité du Torino annonce même ce samedi que c'est désormais l'Olympique de Marseille qui a pris l'avantage concernant la signature de Lucas Perri. Comment ? Emanuele Pastorella, journaliste basé à Turin, l'explique : « Contrairement au Torino, Marseille serait disposé à proposer une formule plus concrète, offrant un investissement financier immédiat pour un transfert définitif. L'attrait des compétitions européennes constitue également un atout pour le club français. » Là où le club du Piémont ne s'est classé que douzième de Serie A la saison passée et ne jouera rien sur la scène continentale, l'Olympique de Marseille a décroché un ticket pour l'Europa League, ce qui a une vraie grosse valeur aux yeux de Lucas Perri.
Pour tenter d'inverser la tendance, le président et le directeur sportif du Torino sont revenus à la charge du côté de Leeds, mais le club de Premier League attend désormais de l'équipe italienne qu'elle propose un vrai transfert pour son gardien de but et pas un simple prêt. Les prochains jours risquent d'être chauds, d'autant que l'Olympique de Marseille n'a pas encore fait sortir suffisamment de joueurs pour recruter des renforts et que Lucas Perri est forcément informé de cette situation.
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Très bien pour remplacer Ramos sur le principe. Après attention, sa rôle est surtout en sortie de banc sur les gros matchs et Ramos était efficace dans ce rôle (mais pas en titulaire). Torres a la réputation d'être un finisseur "moyen" donc à voir

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Moi aussi, 20M c est rien par rapport au potentiel et surtout avec un contrat jusqu’en 2030, après est ce que c est pas l opportunité de se mettre bien avec la Juve pour du futur transfert en sens inverse pour du joueur prometteur comme Yildiz que campos suivait déjà…

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

Fofana, serait remplacé par Himbert (il est ailier gauche de formation, pas avant centre) et Duranville. Il faudrait espérer que l'un des deux explose rapidement, mais c'est pas gagné. Mangala avait l'air de bien revenir. Hamdani a complètement loupé sa prépa. La marche est encore trop haute. C'est trop tôt pour lui. J'étais sceptique concernant Duranville, mais sa prépa était intéressante. Il est rapide, technique, a un physique costaud, il fait de belles longues passes. Son gros défaut est de vouloir dribbler 2 ou 3 joueurs. Un, ça suffit...

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

c est clair que si c est possible, il faut qu il fasse une bonne saison et le vendre l annee prochaine

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