OM : Marseille et Lucas Perri, ça grogne à Turin

En quête d'un gardien de but, l'Olympique de Marseille pense à Lucas Perri, l'ancien portier brésilien de l'OL, qui évolue à Leeds. Le Torino pensait avoir bouclé le transfert mais l'OM est passé devant.

Torinogranata. Geronimo Rulli ayant officiellement rejoint Manchester City cette semaine, les dirigeants marseillais se sont mis en quête d'un nouveau gardien de but, Jeffrey De Lange ne semblant pas être le favori au poste de numéro 1. Et depuis quelques jours, le nom de Lucas Perri, que John Textor avait fait venir de Botafogo à l'OL, revient de manière incessante du côté du Vélodrome. Désormais remplaçant à Leeds, qui l'avait recruté pour 15 millions d'euros l'an dernier, le gardien de but de 28 ans serait dans le collimateur de Grégory Lorenzi. Mais dans ce dossier, le Torino avait vraiment l'avantage sur l'Olympique de Marseille, la presse italienne affirmant même que Lucas Perri avait donné son accord aux dirigeants du club italien. Sauf que si le Brésilien a donné son feu vert , entre Leeds et Turin il y a de la friture sur la ligne, confirme le média spécialisé

L'OM fait plus rêver que le Torino

Le site consacré à l'actualité du Torino annonce même ce samedi que c'est désormais l'Olympique de Marseille qui a pris l'avantage concernant la signature de Lucas Perri. Comment ? Emanuele Pastorella, journaliste basé à Turin, l'explique : « Contrairement au Torino, Marseille serait disposé à proposer une formule plus concrète, offrant un investissement financier immédiat pour un transfert définitif. L'attrait des compétitions européennes constitue également un atout pour le club français. » Là où le club du Piémont ne s'est classé que douzième de Serie A la saison passée et ne jouera rien sur la scène continentale, l'Olympique de Marseille a décroché un ticket pour l'Europa League, ce qui a une vraie grosse valeur aux yeux de Lucas Perri.

Pour tenter d'inverser la tendance, le président et le directeur sportif du Torino sont revenus à la charge du côté de Leeds, mais le club de Premier League attend désormais de l'équipe italienne qu'elle propose un vrai transfert pour son gardien de but et pas un simple prêt. Les prochains jours risquent d'être chauds, d'autant que l'Olympique de Marseille n'a pas encore fait sortir suffisamment de joueurs pour recruter des renforts et que Lucas Perri est forcément informé de cette situation.