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PL : Newcastle rapproche West Ham de la D2

Premier League17 mai , 20:29
parAlexis Rose
0
37e journée de Premier League :
St James' Park.
Newcastle - West Ham : 3-1.
Buts : Woltemade (15e), Osula (19e, 65e) pour Newcastle ; Castellanos (69e) pour West Ham.
Si Newcastle peut encore rêver d’Europe, en revenant à trois points de la 8e place et de Brentford avant la dernière journée de PL, cette défaite de West Ham pourrait être celle de trop. Puisque les Hammers ont des chances d’être officiellement en Championship dès mardi soir en cas de victoire de Tottenham face à Chelsea. Vu qu’à une journée de la fin, West Ham a deux points de retard sur les Spurs, qui ont encore deux rencontres à disputer.
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C est la c3 c est le moindre mal ....apres a voir le mercato surtout niveau départ.

L1 : OM-Rennes : les compos (21h sur Ligue1+ 2)

C'est dingue comment Rennes se sera sabordé sur leurs 2 matchs face à l'OM Rennes ratera la LDC a cause des cadeaux faits à l'OM sur les 2 matchs

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surement ça Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert, Clinton Mata Ainsley Maitland-Niles,Orel Mangala, Corentin Tolisso , Abner Vinícius Pavel Sulc, Endrick, Afonso Moreira

L1 : PFC-PSG : les compos (21h sur Ligue 1+ 3)

Ce soir c est .....FÊTE !!!!😍😍😍😍😍😍

L1 : OM-Rennes : les compos (21h sur Ligue1+ 2)

Un match a plusieurs millions !!! La c3 ou la coupe a guignol ou rien !!!super suspense ce soir a marseille le meilleur match de la soirée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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