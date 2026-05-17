PL : Newcastle rapproche West Ham de la D2

37e journée de Premier League :

St James' Park.

Newcastle - West Ham : 3-1.

Buts : Woltemade (15e), Osula (19e, 65e) pour Newcastle ; Castellanos (69e) pour West Ham.

Si Newcastle peut encore rêver d’Europe, en revenant à trois points de la 8e place et de Brentford avant la dernière journée de PL, cette défaite de West Ham pourrait être celle de trop. Puisque les Hammers ont des chances d’être officiellement en Championship dès mardi soir en cas de victoire de Tottenham face à Chelsea. Vu qu’à une journée de la fin, West Ham a deux points de retard sur les Spurs, qui ont encore deux rencontres à disputer.