OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

OM18 févr. , 17:05
parCorentin Facy
Le départ de Pablo Longoria ne fait désormais plus aucun doute. Le président de l’OM a confirmé à Frank McCourt sa volonté de partir.
Les récents évènements au sein de l’Olympique de Marseille ne seront pas sans conséquence sur l’avenir de Pablo Longoria. Relégué à un simple rôle de représentant dans les instances après la prise de pouvoir élargi de Medhi Benatia, le dirigeant espagnol s’apprête à claquer la porte. La Provence confirme ce mercredi ce qui est fortement pressenti depuis mardi midi, à savoir que Pablo Longoria va définitivement quitter le club phocéen.
Le média régional nous apprend que l’ancien directeur sportif du FC Valence ne veut pas rester à l’OM dans le rôle défini par Frank McCourt dans le communiqué publié il y a 24 heures. Des discussions vont par conséquent être menées dans les heures à venir entre l’avocat de Pablo Longoria et le propriétaire américain du club. La Provence précise que celui qui a toujours actuellement le titre de président de l’OM n’a « aucune rancune » à l’encontre de Frank McCourt et qu’il souhaite plus que tout que Marseille termine la saison au mieux sur le plan sportif.

Un départ inévitable et bientôt acté

« Conscient des erreurs qu’il a pu commettre », Pablo Longoria veut se retirer sans créer de chaos supplémentaire à l’OM. Ce départ inévitable prouve en tout cas que Medhi Benatia a remporté la guerre de pouvoirs qui l’opposait depuis quelques semaines à celui qui l’a fait venir en tant que directeur du football et à qui il avait lié son avenir tant de fois. Il est à présent peu probable de revoir Pablo Longoria au Vélodrome, ni même vendredi lors du match à Brest lors de la 23e journée de Ligue 1 et cela même si le départ de l’Espagnol ne sera sans doute pas officiel dans les 48 heures à venir.

Derniers commentaires

L'OM implose, il pleure Adrien Rabiot

En tout cas, on a senti qu'il y avait des problèmes depuis l'éviction de Rabiot et Rowe.

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Quel cirque!!!!

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Et ouais mais a l'intersaison on était encore en c1 et 2eme..

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Hubert fournier ;) remy garde cest la saison juste avant

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Logique quil veuille partir quand tu te fais rétrograder en général tu te casse .. pas plus mal .. merci a lui il aura pas fait pire que les autres...hormis l'épisode marcelino et rabiot perso je lui reproche rien mais cest mieux pour tout le monde quil parte et quon fasse place neuve donc au contraire je vois pas ca comme un boxon mais plutot comme une rectification... tu pourra être mort de rire quand tu aura vue son remplaçant.... ou pas.. ( perso je pense quil y a moyen que tu repleure dans pas longtemps)

Loading