OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Le départ de Pablo Longoria ne fait désormais plus aucun doute. Le président de l’OM a confirmé à Frank McCourt sa volonté de partir.

Les récents évènements au sein de l’Olympique de Marseille ne seront pas sans conséquence sur l’avenir de Pablo Longoria . Relégué à un simple rôle de représentant dans les instances après la prise de pouvoir élargi de Medhi Benatia, le dirigeant espagnol s’apprête à claquer la porte. La Provence confirme ce mercredi ce qui est fortement pressenti depuis mardi midi, à savoir que Pablo Longoria va définitivement quitter le club phocéen.

Le média régional nous apprend que l’ancien directeur sportif du FC Valence ne veut pas rester à l’OM dans le rôle défini par Frank McCourt dans le communiqué publié il y a 24 heures. Des discussions vont par conséquent être menées dans les heures à venir entre l’avocat de Pablo Longoria et le propriétaire américain du club. La Provence précise que celui qui a toujours actuellement le titre de président de l’OM n’a « aucune rancune » à l’encontre de Frank McCourt et qu’il souhaite plus que tout que Marseille termine la saison au mieux sur le plan sportif.

Un départ inévitable et bientôt acté