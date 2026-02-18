OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

Comme en avril dernier lorsqu’ils étaient partis en stage à Rome, les joueurs de l’OM vont quitter Marseille avec Habib Beye et Medhi Benatia pour un moment de cohésion loin de la cité phocéenne.

« pour resserrer les liens et attaquant la fin de saison tambour battant ». Les dernières semaines ont été intenses pour l’Olympique de Marseille et les joueurs vont couper de toute cette pression dans les jours à venir. Foot Mercato annonce qu’après le match à Brest vendredi lors de la 23e journée de Ligue 1 , l’effectif olympien va prendre la direction de Marbella en Espagne

Une opération commando similaire à celle organisée en avril dernier, lorsque Roberto De Zerbi et ses joueurs étaient partis se ressourcer en Italie. A l’époque, cette initiative avait porté ses fruits, permettant à l’OM de bien terminer la saison et d’assurer sa deuxième place en Ligue 1 devant l’AS Monaco et l’OGC Nice. En organisant de nouveau un « ritiro » mais cette fois en Espagne, Medhi Benatia espère le même résultat. Avec cette fois Habib Beye aux manettes.