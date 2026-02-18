OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

je suis d'accord on aura vibré mais c'est surtout parce qu'en debut de saison on s'attendait a jouer tout sauf l'europe.. surtout apres le depart de mikau et sans attaquant ... alors oui c'est surprenant oui c'est top mais niveau jeu on est solide mais ca reste compliqué comme contre lille nantes nice et en ce moment physiquement c'est tres tres dur .. il nous reste quand meme 8 des equipes du top 10 a affronter en 12 matchs
Si on est en LDC, mission plus qu'accomplie, vu que l'objectif était de faire mieux que l'année dernière. Mais c'est surtout l'état d'esprit que cette équipe affiche, et l'explosion de tous ces talents en même temps, qui me sidére. On n'a pas qu'une équipe méritante, ils sont vraiment bons, bien meilleurs que ce qu'on et que tout le monde pensait. On dirait que les planètes s'alignent enfin. Pourvu que ça dure.
Ils me font marrer avec leur Ritiro....
Pas pour les résultats Rennes est à peu près à sa place mais plus psk il a foutu le bordel en se prenant pour mourinho alors qu’il a encore rien prouvé
La vérité d'hier nest pas forcément la meme qu'aujourd'hui.. puis la vérité de demain sera probablement différente de celle de aujourd'hui l'eau coule sous les ponts entre temps.... si t'as pas encore compris ca mon pauvre...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
🚨EXCL #teamOM 🔵⚪️ ✈️un stage est d'ores et déjà prévu pour les joueurs marseillais du côté de Marbella en Espagne footmercato.net/a7314690025072… @Santi_J_FM