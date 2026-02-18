OM : « C’est hallucinant », la signature de Beye le choque

ICONSPORT_272994_0187
Viré par la direction de l'Olympique de Marseille il y a plus d'une semaine, Roberto De Zerbi sera remplacé par Habib Beye. Un choix de Medhi Benatia que ne comprend pas du tout Johan Micoud.
La semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. En cause, des résultats trop irréguliers sur les dernières semaines, avec une défaite sur le fil au Trophée des champions, une élimination cruelle en Ligue des champions et une gifle reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0). Pour le remplacer, Habib Beye a été choisi par Medhi Benatia.
Un choix qui divise au sein même des supporters marseillais, tout autant que chez d'autres observateurs comme Johan Micoud. L'ancien milieu de terrain des Girondins aujourd'hui consultant ne comprend pas du tout comment l'OM a pu passer d'un entraineur comme De Zerbi à Beye.

Micoud n'est pas fan du choix Beye

« C’est un club de fous quand même. Faire partir Roberto De Zerbi pour aller chercher Habib Beye en pensant aller chercher la troisième place. Je ne pourrai jamais être président ou directeur sportif. Comment tu fonctionnes, en fait ? Tu as un entraîneur qui a le plus gros pourcentage de victoires dans l’histoire du club, et parce qu’il a pris 5-0…? Une gifle, ça peut arriver. L’objectif de la troisième place n’est pas loin, tu as un quart de finale de Coupe de France, tu étais à dix secondes de gagner un premier titre depuis 15 ans, et les mecs, parce qu’il y a eu cette histoire, il dégage. Tu le protèges ton entraineur ! C’est un mystère ça quand même. Tout ce qui se passe depuis quelques jours, je ne comprends plus rien. Tu vas chercher Habib Beye qui a fait un an en Ligue 1, avec la pression qu’il y a là-bas, pour t’amener ton club là-bas. Je n’ai rien contre Habib Beye, mais je me dis que tu vires De Zerbi pour… C’est hallucinant », a déploré Johan Micoud sur La Chaine L'Equipe.

Derniers commentaires

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

je suis d'accord on aura vibré mais c'est surtout parce qu'en debut de saison on s'attendait a jouer tout sauf l'europe.. surtout apres le depart de mikau et sans attaquant ... alors oui c'est surprenant oui c'est top mais niveau jeu on est solide mais ca reste compliqué comme contre lille nantes nice et en ce moment physiquement c'est tres tres dur .. il nous reste quand meme 8 des equipes du top 10 a affronter en 12 matchs

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Si on est en LDC, mission plus qu'accomplie, vu que l'objectif était de faire mieux que l'année dernière. Mais c'est surtout l'état d'esprit que cette équipe affiche, et l'explosion de tous ces talents en même temps, qui me sidére. On n'a pas qu'une équipe méritante, ils sont vraiment bons, bien meilleurs que ce qu'on et que tout le monde pensait. On dirait que les planètes s'alignent enfin. Pourvu que ça dure.

OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

Ils me font marrer avec leur Ritiro....

OM : « C’est hallucinant », la signature de Beye le choque

Pas pour les résultats Rennes est à peu près à sa place mais plus psk il a foutu le bordel en se prenant pour mourinho alors qu’il a encore rien prouvé

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

La vérité d'hier nest pas forcément la meme qu'aujourd'hui.. puis la vérité de demain sera probablement différente de celle de aujourd'hui l'eau coule sous les ponts entre temps.... si t'as pas encore compris ca mon pauvre...

Loading