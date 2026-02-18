OM : « C’est hallucinant », la signature de Beye le choque

Viré par la direction de l'Olympique de Marseille il y a plus d'une semaine, Roberto De Zerbi sera remplacé par Habib Beye. Un choix de Medhi Benatia que ne comprend pas du tout Johan Micoud.

La semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, l' OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. En cause, des résultats trop irréguliers sur les dernières semaines, avec une défaite sur le fil au Trophée des champions, une élimination cruelle en Ligue des champions et une gifle reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0). Pour le remplacer, Habib Beye a été choisi par Medhi Benatia.

Un choix qui divise au sein même des supporters marseillais, tout autant que chez d'autres observateurs comme Johan Micoud. L'ancien milieu de terrain des Girondins aujourd'hui consultant ne comprend pas du tout comment l'OM a pu passer d'un entraineur comme De Zerbi à Beye.

Micoud n'est pas fan du choix Beye