ICONSPORT_266745_0201
Darryl Bakola

OM : Bakola sur le départ, la Juve passe à l'action

OM29 déc. , 18:30
parHadrien Rivayrand
3
L’OM s’apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé. Le club phocéen pourrait notamment perdre le jeune Darryl Bakola, qui ne manque pas de prétendants.
L’Olympique de Marseille ne manquera pas de dossiers à gérer cet hiver sur le marché des transferts. Le club entend se renforcer, avec notamment la volonté de Roberto De Zerbi d’accueillir un nouveau joueur au milieu de terrain ainsi qu’en attaque. L’entraîneur italien sait également que certains talents pourraient quitter le navire. C’est le cas de Darryl Bakola. Le jeune milieu dispose actuellement d’une offre de prolongation de contrat et la direction marseillaise attend une réponse rapide. À défaut d’accord, le joueur pourrait être poussé vers la sortie dans les prochaines semaines. Le crack de l’Olympique de Marseille ne manque d’ailleurs pas de prétendants intéressés par son profil.

Bakola, un départ en Italie qui se précise ? 

D’après les dernières informations de TuttoJuve, la Juventus vient d’entrer dans la danse pour tenter de recruter Bakola dès cet hiver. La Vieille Dame rejoint ainsi une liste de clubs XXL déjà intéressés, parmi lesquels Chelsea, Arsenal, Newcastle, Manchester City, Manchester United, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. À noter que le PSG est également cité parmi les équipes susceptibles de passer à l’action pour Bakola.
Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, le natif de Clichy est estimé à environ 4 millions d’euros, une véritable aubaine au regard de son potentiel et de son talent.

Derniers commentaires

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Kane il valait 150 M parce que en PL il a marqué plus de buts que rooney, aguero et Henry, a tottenahm et en sélection au total il a marqué plus de 338 buts, les 150 M il le valait très largement

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Kane il a jamais rien gagné ? Il a fini plusieurs saisons meilleur buteur de PL, il a le record de buts de PL

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Toi tu compare cherki a kane ! Tu est complètement à la masse, les joueurs anglais ils sont toujours vendu très cher

L'OM dénonce la trahison du Gabon avec Aubameyang

Tu n'as rien compris. Comme d'hab quoi...

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Ça prouve encore une fois que tu ne connais rien au foot, tu cherche juste des arguments bidons. Harry Kane n’a jamais rien gagné avec Tottenham pourtant il valait 150 millions y’a quelques années, b’je peux t’en sortir d’autres si tu veux. Bref arrêt de nous faire croire que tu a raison stp alors que t’es un footix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

