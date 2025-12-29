OM : Bakola sur le départ, la Juve passe à l'action

L’OM s’apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé. Le club phocéen pourrait notamment perdre le jeune Darryl Bakola, qui ne manque pas de prétendants.

L’ Olympique de Marseille ne manquera pas de dossiers à gérer cet hiver sur le marché des transferts. Le club entend se renforcer, avec notamment la volonté de Roberto De Zerbi d’accueillir un nouveau joueur au milieu de terrain ainsi qu’en attaque. L’entraîneur italien sait également que certains talents pourraient quitter le navire. C’est le cas de Darryl Bakola. Le jeune milieu dispose actuellement d’une offre de prolongation de contrat et la direction marseillaise attend une réponse rapide. À défaut d’accord, le joueur pourrait être poussé vers la sortie dans les prochaines semaines. Le crack de l’Olympique de Marseille ne manque d’ailleurs pas de prétendants intéressés par son profil.

Bakola, un départ en Italie qui se précise ?

D’après les dernières informations de TuttoJuve, la Juventus vient d’entrer dans la danse pour tenter de recruter Bakola dès cet hiver. La Vieille Dame rejoint ainsi une liste de clubs XXL déjà intéressés, parmi lesquels Chelsea, Arsenal, Newcastle, Manchester City, Manchester United, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. À noter que le PSG est également cité parmi les équipes susceptibles de passer à l’action pour Bakola.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, le natif de Clichy est estimé à environ 4 millions d’euros, une véritable aubaine au regard de son potentiel et de son talent.

L’Olympique de Marseille garde l’espoir de voir son joueur poursuivre l’aventure au club. Medhi Benatia apprécie énormément Bakola, et Roberto De Zerbi lui a déjà accordé sa confiance à plusieurs reprises cette saison. Tout devrait se jouer dans les prochains jours pour un joueur qui devra faire le bon choix afin de continuer à progresser au plus haut niveau. Il est d’ailleurs logique que l’intérêt de nombreux clubs pour son profil puisse quelque peu lui tourner la tête.