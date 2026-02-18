TV : « Les clubs n’ont rien compris », Ligue1+ en péril

Ligue1+ se retrouve fragilisé après la démission de Nicolas de Tavernost, ex-patron de LFP Media. Malgré le soutien du président de la FFF Philippe Diallo, la chaîne voit son avenir s’obscurcir.

Lancée l’été dernier, la chaîne Ligue1+ a connu un vrai succès chez les amoureux de notre championnat. Très vite, la plateforme créée par la LFP a atteint le million d’abonnés, un chiffre qui ressemble malheureusement à un plafond de verre. Mais l’histoire de Ligue1+ a connu un rebondissement majeur ces derniers jours avec la démission de Nicolas de Tavernost , échaudé par l’épisode BeinSports, dont le patron Nasser Al-Khelaïfi a fait capoter l’obtention des droits par Ligue1+ de la Coupe du monde 2026.

Avec cette démission brutale et inattendue, la chaîne se retrouve logiquement fragilisée malgré le soutien total du patron de la FFF Philippe Diallo. Dans l’émission Hors Jeu sur Twitch, le journaliste Adrien Courouble, qui a couvert la Ligue 1 sur DAZN, estime que les clubs ont aussi leur part de responsabilité dans la situation actuelle. Selon lui, trop peu de clubs ont ouvert la porte à Ligue1+ comme cela était demandé au début de la saison afin de proposer un contenu immersif et totalement neuf par rapport à ce qui se faisait par le passé.

« Je pensais qu’il y allait avoir un vrai changement. Les clubs n’ont jamais vraiment aidé les diffuseurs. Ils réclament de l’argent, mais ils continuent de fermer les portes à chaque fois. Pour avoir une interview, c’est la galère. Vous avez tous fait ces réunions avec les clubs avant chaque match, à chaque fois, c’était “non, non et non” pour des demandes » a analysé notre confrère avant de poursuivre.

Je pensais que grâce à Ligue 1+, la mentalité des clubs allait évoluer

« Auxerre, Angers et Lens étaient plus ouverts, mais pour le reste, on tombe sur des clubs et des attachés de presse qui n’ont rien compris, qui pensent qu’en fermant toutes les portes, ça va les aider à valoriser leurs droits TV. Je pensais que grâce à Ligue 1+, la mentalité des clubs allait évoluer avec le couteau sous la gorge des finances. Ce n’est toujours pas le cas et c’est décevant » estime-t-il. estime-t-il.

Des clubs trop frileux à ouvrir leurs portes qui pourraient aujourd’hui indirectement causer la disparition de Ligue1+ même si officiellement, il n’est pour l’instant pas question que la chaîne créée par la LFP disparaisse à la fin de la saison. Au contraire, la plateforme doit même récupérer la neuvième affiche actuellement détenue par BeInSports pour proposer dès 2026-2027 100% de la Ligue 1.