TV : « Les clubs n’ont rien compris », Ligue1+ en péril

Ligue 118 févr. , 19:00
parCorentin Facy
Ligue1+ se retrouve fragilisé après la démission de Nicolas de Tavernost, ex-patron de LFP Media. Malgré le soutien du président de la FFF Philippe Diallo, la chaîne voit son avenir s’obscurcir.
Lancée l’été dernier, la chaîne Ligue1+ a connu un vrai succès chez les amoureux de notre championnat. Très vite, la plateforme créée par la LFP a atteint le million d’abonnés, un chiffre qui ressemble malheureusement à un plafond de verre. Mais l’histoire de Ligue1+ a connu un rebondissement majeur ces derniers jours avec la démission de Nicolas de Tavernost, échaudé par l’épisode BeinSports, dont le patron Nasser Al-Khelaïfi a fait capoter l’obtention des droits par Ligue1+ de la Coupe du monde 2026.
Avec cette démission brutale et inattendue, la chaîne se retrouve logiquement fragilisée malgré le soutien total du patron de la FFF Philippe Diallo. Dans l’émission Hors Jeu sur Twitch, le journaliste Adrien Courouble, qui a couvert la Ligue 1 sur DAZN, estime que les clubs ont aussi leur part de responsabilité dans la situation actuelle. Selon lui, trop peu de clubs ont ouvert la porte à Ligue1+ comme cela était demandé au début de la saison afin de proposer un contenu immersif et totalement neuf par rapport à ce qui se faisait par le passé.
« Je pensais qu’il y allait avoir un vrai changement. Les clubs n’ont jamais vraiment aidé les diffuseurs. Ils réclament de l’argent, mais ils continuent de fermer les portes à chaque fois. Pour avoir une interview, c’est la galère. Vous avez tous fait ces réunions avec les clubs avant chaque match, à chaque fois, c’était “non, non et non” pour des demandes » a analysé notre confrère avant de poursuivre.
Je pensais que grâce à Ligue 1+, la mentalité des clubs allait évoluer
« Auxerre, Angers et Lens étaient plus ouverts, mais pour le reste, on tombe sur des clubs et des attachés de presse qui n’ont rien compris, qui pensent qu’en fermant toutes les portes, ça va les aider à valoriser leurs droits TV. Je pensais que grâce à Ligue 1+, la mentalité des clubs allait évoluer avec le couteau sous la gorge des finances. Ce n’est toujours pas le cas et c’est décevant » estime-t-il.
Des clubs trop frileux à ouvrir leurs portes qui pourraient aujourd’hui indirectement causer la disparition de Ligue1+ même si officiellement, il n’est pour l’instant pas question que la chaîne créée par la LFP disparaisse à la fin de la saison. Au contraire, la plateforme doit même récupérer la neuvième affiche actuellement détenue par BeInSports pour proposer dès 2026-2027 100% de la Ligue 1.

0
Derniers commentaires

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

je suis d'accord on aura vibré mais c'est surtout parce qu'en debut de saison on s'attendait a jouer tout sauf l'europe.. surtout apres le depart de mikau et sans attaquant ... alors oui c'est surprenant oui c'est top mais niveau jeu on est solide mais ca reste compliqué comme contre lille nantes nice et en ce moment physiquement c'est tres tres dur .. il nous reste quand meme 8 des equipes du top 10 a affronter en 12 matchs

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Si on est en LDC, mission plus qu'accomplie, vu que l'objectif était de faire mieux que l'année dernière. Mais c'est surtout l'état d'esprit que cette équipe affiche, et l'explosion de tous ces talents en même temps, qui me sidére. On n'a pas qu'une équipe méritante, ils sont vraiment bons, bien meilleurs que ce qu'on et que tout le monde pensait. On dirait que les planètes s'alignent enfin. Pourvu que ça dure.

OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

Ils me font marrer avec leur Ritiro....

OM : « C’est hallucinant », la signature de Beye le choque

Pas pour les résultats Rennes est à peu près à sa place mais plus psk il a foutu le bordel en se prenant pour mourinho alors qu’il a encore rien prouvé

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

La vérité d'hier nest pas forcément la meme qu'aujourd'hui.. puis la vérité de demain sera probablement différente de celle de aujourd'hui l'eau coule sous les ponts entre temps.... si t'as pas encore compris ca mon pauvre...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

