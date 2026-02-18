Kantari sauvé, coup de tonnerre à Nantes

La série de mauvais résultats que traverse actuellement le FC Nantes place Ahmed Kantari en position délicate. Pour autant, l’ancien consultant de Ligue1+ n’est pas menacé par Waldemar Kita à court terme.

Les supporters du FC Nantes n’en peuvent plus. La saison est encore longue mais déjà, les fans des Canaris aimeraient tourner la page de l’exercice 2025-2026. Il faut dire que pour l’heure, ils ne sont pas gâtés avec une équipe en grande difficulté et qui enchaîne les défaites, que ce soit avec Luis Castro ou avec son successeur Ahmed Kantari. Le classement est sans appel pour le pensionnaire de la Beaujoire, actuel 17e de Ligue 1

L’urgence de point se fait clairement ressentir, ce qui pourrait pousser Waldemar et Franck Kita à changer -une fois de plus- d’entraîneur pour insuffler une nouvelle dynamique a l’équipe. Ces derniers jours, un départ d’Ahmed Kantari a d’ailleurs été évoqué . Mais il semblerait que l’ancien entraîneur de Valenciennes ne soit finalement pas tant sur un siège éjectable que cela. C’est tout du moins ce que croit savoir l’insider Emmanuel Merceron, très au fait de l’actualité du FC Nantes.

« C'est plus compliqué que ça. Le père ne veut pas désavouer son fils. ça ralentit voire bloque tout » a-t-il posté sur X, faisant donc savoir que pour Waldemar Kita, il était difficile de virer Ahmed Kantari, quelques semaines seulement après que son fils Franck ait misé sur l’ancien consultant de Ligue1+ pour redresser la barre. L’insider le confirme, il n’est pas impossible que Nantes termine la saison avec Ahmed Kantari sur son banc et cela malgré les résultats catastrophiques de l’équipe.

Waldemar Kita ne veut pas désavouer son fils

« Il existe un monde où il finit la saison, malgré un nouvel enchainement de défaites si le père ne tape de poing sur la table (du mal à y croire perso) » a-t-il publié. De quoi démoraliser des supporters nantais qui réclament déjà massivement le départ de l’ancien défenseur de Montpellier, en poste depuis la défaite à Angers le 12 décembre dernier et qui n’a remporté qu’un seul match de Ligue 1 depuis son intronisation, à Marseille le 4 janvier. Depuis ce succès au Vélodrome, Nantes a enchaîné six défaites toutes compétitions confondues (une en Coupe de France, cinq en Ligue 1) et reste sur un revers à Monaco ce vendredi.