Morgan Rogers priorité du PSG, la bombe anglaise

PSG18 févr. , 18:00
parCorentin Facy
Arme offensive principale d’Aston Villa, le jeune milieu offensif anglais Morgan Rogers est une cible du PSG pour le prochain mercato.
L’été sera animé au Paris Saint-Germain. Un an après avoir fait l’impasse ou presque sur le marché des transferts en recrutant seulement Chevalier et Zabarnyi, le club de la capitale a bien l’intention de se montrer actif. Le secteur offensif pourrait notamment connaître quelques bouleversements alors que des incertitudes planent sur l’avenir de joueurs tels que Ramos, Dembélé ou encore Barcola.
A en croire les informations d’ESPN, le champion d’Europe en titre a un nom en tête pour renforcer son escouade offensif, celui de Morgan Rogers. Le milieu offensif anglais (12 sélections) brille avec Aston Villa depuis son arrivée au club en février 2024. Auteur de 8 buts et de 5 passes décisives en Premier League cette saison, il fait clairement partie des cadres d’Unai Emery, qui le titularise à chaque match.
Sa progression est suivie de près par le Paris Saint-Germain depuis la saison dernière à tel point que le club de la capitale pourrait passer à l’offensive lors du prochain mercato. Il faudra néanmoins débourser une très grosse somme pour convaincre Aston Villa de lâcher son meilleur joueur, sous contrat jusqu’en juin 2031. Par ailleurs, d’autres cadors européens et notamment anglais sont sur les rangs.
Liverpool, Manchester United et Arsenal sont cités comme trois prétendants sérieux à la signature de Morgan Rogers. La question est maintenant de savoir si le milieu offensif britannique souhaite poursuivre sa carrière en Angleterre ou si le PSG a une chance de le séduire avec la possibilité pour lui de relever un nouveau challenge à l’étranger.

Le PSG face à une rude concurrence

La concurrence à Paris avec des joueurs comme Kvaratskhelia, Barcola, Doué et Dembélé peut également être un frein à sa signature alors que les places seront peut-être moins difficiles à prendre à Arsenal ou à Manchester United. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de tenter sa chance à fond dans ce dossier afin de frapper un premier très gros coup sur le marché des transferts à l’été 2026. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi en ont toutefois conscience, ce dossier se règlera sans doute aux alentours des 100 millions d’euros.
M. Rogers

M. Rogers

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

WC Qualification Europe

2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs26
Buts8
Passes décisives5
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
