OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Actuellement à la CAN avec l'Algérie, Himam Abdelli est cité comme proche de l'OM et de l'OL. Mais le joueur du SCO aurait finalement trouvé un accord avec le club de Pablo Longoria.
Depuis quelques semaines, le nom du milieu offensif angevin est sur toutes les lèvres, notamment parce que l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais veulent le recruter. Dans un premier temps, L'Equipe avait indiqué que c'est le club de Michele Kang qui avait une longueur d'avance dans ce dossier. Mais, dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, le responsable de La Tribune Olympienne affirme, lui, qu'Himam Abdelli avait déjà donné son accord à Pablo Longoria et Medhi Benatia. Cependant, si ce dossier s'annonce bien pour l'OM, il faut encore que tout cela se concrétise car le SCO ne cèdera pas son joueur pour rien. Et l'insider d'en dire un peu plus sur cette possible opération.

Le clan Abdelli attend l'offre de l'OM à Angers

« L’accord de principe c’est entre l’OM et le joueur, pas entre l’OM et Angers. Je vais être très clair de ce que je sais pour Himam Abdelli. Lui a eu il y a quelques jours encore une discussion avec l’Olympique de Marseille. Angers reproche au clan Abdelli de parler un peu trop, de trop vouloir qu’il parte cet hiver, alors que le SCO ne serait pas vendeur même s’il n’a que six mois de contrat (...) Le clan Abdelli attend désormais que l’Olympique de Marseille fasse une offre. Car même si l’OM s’intéresse à Abdelli depuis longtemps, il n’y a jamais eu d’offre. Là il y a un accord de principe, mais l’OM doit faire une offre à Angers », a précisé La Tribune Olympiquenne lors de son talk-show
Pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, le fait que l'international algérien soit en fin de contrat est un vrai avantage, mais également un risque. Car si les dirigeants marseillais décident d'attendre l'été prochain pour recruter libre Himam Abdelli, après avoir trouvé un accord avec lui, le risque existe de voir d'autres clubs venir surenchérir financièrement. Selon l'insider marseillais, une offre à hauteur de 3 à millions d'euros pourrait permettre à l'OM de s'offrir le numéro 10 du SCO dès son retour de la CAN.
