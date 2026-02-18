ICONSPORT_350033_0325

PSG : Ousmane Dembélé évite la catastropohe

PSG18 févr. , 19:10
parCorentin Facy
Sorti sur blessure face à Monaco après 25 minutes de jeu mardi soir en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé ne devrait pas être absent trop longtemps. L’Equipe annonce en effet que dès ce mercredi, l’attaquant français a rassuré tout le monde en assurant au staff médical qu’il se sentait beaucoup mieux après son alerte au mollet. Un grand ouf de soulagement pour le Paris Saint-Germain, dont l’attaquant a sans doute arrêté au bon moment et sans trop forcer sur la pelouse de Louis II. Un point précis sera effectué par le PSG sur la situation de son Ballon d’Or avant la réception de Metz ce samedi en Ligue 1.
Derniers commentaires

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

je suis d'accord on aura vibré mais c'est surtout parce qu'en debut de saison on s'attendait a jouer tout sauf l'europe.. surtout apres le depart de mikau et sans attaquant ... alors oui c'est surprenant oui c'est top mais niveau jeu on est solide mais ca reste compliqué comme contre lille nantes nice et en ce moment physiquement c'est tres tres dur .. il nous reste quand meme 8 des equipes du top 10 a affronter en 12 matchs

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Si on est en LDC, mission plus qu'accomplie, vu que l'objectif était de faire mieux que l'année dernière. Mais c'est surtout l'état d'esprit que cette équipe affiche, et l'explosion de tous ces talents en même temps, qui me sidére. On n'a pas qu'une équipe méritante, ils sont vraiment bons, bien meilleurs que ce qu'on et que tout le monde pensait. On dirait que les planètes s'alignent enfin. Pourvu que ça dure.

OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

Ils me font marrer avec leur Ritiro....

OM : « C’est hallucinant », la signature de Beye le choque

Pas pour les résultats Rennes est à peu près à sa place mais plus psk il a foutu le bordel en se prenant pour mourinho alors qu’il a encore rien prouvé

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

La vérité d'hier nest pas forcément la meme qu'aujourd'hui.. puis la vérité de demain sera probablement différente de celle de aujourd'hui l'eau coule sous les ponts entre temps.... si t'as pas encore compris ca mon pauvre...

