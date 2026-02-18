PSG : Ousmane Dembélé évite la catastropohe

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Si on est en LDC, mission plus qu'accomplie, vu que l'objectif était de faire mieux que l'année dernière. Mais c'est surtout l'état d'esprit que cette équipe affiche, et l'explosion de tous ces talents en même temps, qui me sidére. On n'a pas qu'une équipe méritante, ils sont vraiment bons, bien meilleurs que ce qu'on et que tout le monde pensait. On dirait que les planètes s'alignent enfin. Pourvu que ça dure.