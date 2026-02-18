Strasbourg-OL : L'arbitre désigné, cauchemar pour les Gones

Dimanche soir à 20h45, Strasbourg et l'OL fermeront les portes de la 23e journée de Ligue 1. Pour l'occasion, c'est Ruddy Buquet qui tiendra le sifflet. De quoi rappeler de mauvais souvenirs aux Gones.

L' Olympique Lyonnais est clairement sur la plus grosse dynamique de son histoire récente. Avec 13 victoires consécutives et une troisième place confortable en Ligue 1, les Gones sont aussi encore en lice en Coupe de France et ont terminé premiers de la phase de championnat de la Ligue Europa. Une série impressionnante qui est remise en jeu ce dimanche soir en clôture de la 23e journée face au RC Strasbourg.

Une rencontre ô combien importante pour les deux équipes, toutes les deux au fait des enjeux européens de leur opposition. Pour l'occasion, la FFF a désigné le corps arbitral et a choisi d'attribuer le sifflet à Ruddy Buquet. Une décision qui ne passe pas inaperçue dans la sphère lyonnaise.

L'OL retrouve un ancien cauchemar

Avec le déplacement des Lyonnais à Strasbourg, ce sera la troisième fois que Ruddy Buquet arbitrera les Gones cette saison. Le 4 février dernier, il était arbitre central lors de la victoire de l'OL face à Laval, en huitième de finale de la Coupe de France, mais aussi et surtout pour le déplacement des Lyonnais au Roazhon Park, le 14 septembre dernier. Un match marqué par la défaite 3-1 et par la non-expulsion d'Anthony Rouault, coupable d'une grosse semelle sur Khalis Merah qui n'avait pas été sanctionnée, ni relevée par la VAR. L'erreur avait été reconnue après la rencontre par la direction de l'arbitrage, mais le mal était déjà fait.

Ruddy Buquet sera accompagné de ses assistants Steven Torregrossa et Mikaël Berchebru, de Marc Bollengier en tant que 4e arbitre, mais aussi de Nicolas Rainville et Ludovic Zmyslony à la VAR.