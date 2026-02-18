buquet meilleur arbitre de ligue 1 ca sent la polemique iconsport nlg 240116 17 119 1142140

Strasbourg-OL : L'arbitre désigné, cauchemar pour les Gones

OL18 févr. , 17:30
parQuentin Mallet
2
Dimanche soir à 20h45, Strasbourg et l'OL fermeront les portes de la 23e journée de Ligue 1. Pour l'occasion, c'est Ruddy Buquet qui tiendra le sifflet. De quoi rappeler de mauvais souvenirs aux Gones.
L'Olympique Lyonnais est clairement sur la plus grosse dynamique de son histoire récente. Avec 13 victoires consécutives et une troisième place confortable en Ligue 1, les Gones sont aussi encore en lice en Coupe de France et ont terminé premiers de la phase de championnat de la Ligue Europa. Une série impressionnante qui est remise en jeu ce dimanche soir en clôture de la 23e journée face au RC Strasbourg.
Une rencontre ô combien importante pour les deux équipes, toutes les deux au fait des enjeux européens de leur opposition. Pour l'occasion, la FFF a désigné le corps arbitral et a choisi d'attribuer le sifflet à Ruddy Buquet. Une décision qui ne passe pas inaperçue dans la sphère lyonnaise.

L'OL retrouve un ancien cauchemar

Avec le déplacement des Lyonnais à Strasbourg, ce sera la troisième fois que Ruddy Buquet arbitrera les Gones cette saison. Le 4 février dernier, il était arbitre central lors de la victoire de l'OL face à Laval, en huitième de finale de la Coupe de France, mais aussi et surtout pour le déplacement des Lyonnais au Roazhon Park, le 14 septembre dernier. Un match marqué par la défaite 3-1 et par la non-expulsion d'Anthony Rouault, coupable d'une grosse semelle sur Khalis Merah qui n'avait pas été sanctionnée, ni relevée par la VAR. L'erreur avait été reconnue après la rencontre par la direction de l'arbitrage, mais le mal était déjà fait.
Ruddy Buquet sera accompagné de ses assistants Steven Torregrossa et Mikaël Berchebru, de Marc Bollengier en tant que 4e arbitre, mais aussi de Nicolas Rainville et Ludovic Zmyslony à la VAR.

Ligue 1

22 février 2026 à 20:45
Strasbourg
20:45
Olympique Lyonnais
2
Derniers commentaires

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

je suis d'accord on aura vibré mais c'est surtout parce qu'en debut de saison on s'attendait a jouer tout sauf l'europe.. surtout apres le depart de mikau et sans attaquant ... alors oui c'est surprenant oui c'est top mais niveau jeu on est solide mais ca reste compliqué comme contre lille nantes nice et en ce moment physiquement c'est tres tres dur .. il nous reste quand meme 8 des equipes du top 10 a affronter en 12 matchs

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Si on est en LDC, mission plus qu'accomplie, vu que l'objectif était de faire mieux que l'année dernière. Mais c'est surtout l'état d'esprit que cette équipe affiche, et l'explosion de tous ces talents en même temps, qui me sidére. On n'a pas qu'une équipe méritante, ils sont vraiment bons, bien meilleurs que ce qu'on et que tout le monde pensait. On dirait que les planètes s'alignent enfin. Pourvu que ça dure.

OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

Ils me font marrer avec leur Ritiro....

OM : « C’est hallucinant », la signature de Beye le choque

Pas pour les résultats Rennes est à peu près à sa place mais plus psk il a foutu le bordel en se prenant pour mourinho alors qu’il a encore rien prouvé

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

La vérité d'hier nest pas forcément la meme qu'aujourd'hui.. puis la vérité de demain sera probablement différente de celle de aujourd'hui l'eau coule sous les ponts entre temps.... si t'as pas encore compris ca mon pauvre...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

