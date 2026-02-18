Le Barça contacte l’OL pour une grosse surprise

Malgré sa longue blessure à la cheville et sa saison quasiment blanche avec l’OL pour le moment, Malick Fofana garde une belle cote sur le marché des transferts. Barcelone est toujours intéressé par sa signature.

Le Barça toujours à fond sur Malick Fofana

TransferFeed nous apprend que le Pour l’instant c’est raté puisque l’ancienne pépite de La Gantoise n’a disputé que 9 matchs de Ligue 1 en 2025-2026 avant de gravement se blesser à la cheville. Une indisponibilité qui pourrait refroidir les gros clubs européens dans l’optique du prochain mercato, mais ce n’est finalement pas vraiment le cas. La preuve, le sitenous apprend que le FC Barcelone est un sérieux candidat à la signature de Malick Fofana.

Le club catalan fait partie des écuries européennes qui suivent l’ailier gauche belge (5 sélections) de longue date et à priori, Deco et Joan Laporta souhaitent tirer profit de la blessure de Fofana. L’actuel dauphin du Real Madrid doit composer avec des contraintes financières et voit en la blessure de Malick Fofana une aubaine de récupérer un jeune joueur très talentueux à moindre coût.

Le club blaugrana estime logiquement que la valeur marchande de l’attaquant de l’OL a chuté par rapport à l’été dernier et y voit une réelle opportunité de s’offrir Malick Fofana pour un prix inférieur. Le média ne rapporte pas de chiffre mais Barcelone espère sans doute pouvoir recruter le n°11 de l’OL pour 30 millions d’euros, soit la valeur marchande fixée par le site spécialisé Transfermarkt.

Un dossier à 30 millions d'euros ?

Le Barça espère surtout qu’au-delà du prix, la blessure de Fofana va diminuer la concurrence, très forte sur ce dossier il y a moins d’un an. Du côté de l’Olympique Lyonnais et du joueur, aucune décision n’a été prise dans l’optique de l’été prochain. Une chose est néanmoins certaine et Matthieu Louis-Jean l’a avoué lui-même, l’OL va encore devoir vendre au prochain mercato pour continuer de renflouer ses comptes. Un départ de Malick Fofana pourrait donc vite revenir sur la table dans les semaines à venir et le Barça se tiendra prêt à dégainer.