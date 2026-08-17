Marcus Rashford au Barça, le feuilleton relancé

Marcus Rashford au Barça, le feuilleton relancé

Liga17 août , 21:40
parQuentin Mallet
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Pas conservé par le FC Barcelone au terme de son prêt, Marcus Rashford avait finalement été réintégré dans l'effectif de Manchester United. Mais un revirement de situation inattendu pourrait bien renvoyer l'Anglais en Catalogne.
Le feuilleton Marcus Rashford pourrait bien être relancé. Prêté au FC Barcelone la saison dernière, l'international britannique a laissé une trace plutôt intéressante. Champion d'Espagne, il a grandement contribué à la réussite de son club grâce à des statistiques personnelles élogieuses : 14 buts et 14 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues.
Malheureusement pour lui, la direction blaugrana n'a pas pris la décision de lever l'option d'achat de seulement 30 millions d'euros incluse dans son contrat de prêt. De retour à Manchester United après la Coupe du monde, il a finalement été réintégré à l'effectif des Red Devils, pour le plus grand bonheur de Michael Carrick qui peut compter sur un joueur de classe mondiale. Mais c'était peut-être trop beau pour être vrai.

Marcus Rashford, finalement au Barça ?

En effet, si l'on en croit les informations de TEAMtalk, le FC Barcelone n'a peut-être pas dit son dernier mot pour Marcus Rashford. Toujours en quête de renforts offensifs, notamment en pointe pour combler le départ de Robert Lewandowski, les Blaugrana n'ont pas encore trouvé le joueur idéal. Compte tenu de l'avancée du mercato, les options se font de plus en plus rares, tandis que Rashford, qui a toujours une partie de ses pensées en Catalogne, ne dira certainement pas non à une deuxième saison là-bas.
Pour l'heure, les représentants de Marcus Rashford ont été approchés par plusieurs clubs, et le prix demandé par Manchester United en a refroidi plus d'un. Pas de quoi inquiéter le Barça ? Comme l'indiquent nos confrères, les Blaugranas sont en tout cas de sérieux prétendants, eux qui n'ont jamais réellement coupé les ponts avec leur ancien joueur.
M. Rashford

M. Rashford

EnglandAngleterre Âge 28 Attaquant

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