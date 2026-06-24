Mason Greenwood sur le départ de Marseille
Mason Greenwood ne fait pas peur aux clubs européens

OM : Greenwood à Rome, un accord est imminent

OM24 juin , 10:30
parClaude Dautel
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Le dossier Mason Greenwood entre dans une phase décisive à l'AS Rome, où une réunion s'est tenue spécialement pour faire avancer ce dossier. L'OM a désormais une offre, et dans le même temps l'attaquant anglais a refusé la proposition venue de Turquie.
Tandis que Stéphane Richard doit encore convaincre la DNCG que les comptes de l'OM peuvent se redresser, l'AS Rome pourrait donner un sacré coup de main à Marseille en bouclant rapidement le transfert de Mason Greenwood. Selon Roma Press, une réunion s'est tenue mardi dans un hôtel du centre de la capitale avec Gasperini et D'Amico, respectivement entraîneur et directeur sportif de la Roma. Deux agents, qui sont les intermédiaires du joueur anglais dans cette opération, étaient également présents. Avant de faire une offre, les deux responsables de la Roma voulaient avoir la certitude que Mason Greenwood était toujours exclusivement tourné vers l'AS Rome. Et ils ont appris que le joueur anglais avait définitivement refusé de rejoindre la Turquie où Fenerbahçe le convoitait aussi.

L'OM et Rome ont déjà discuté

Fort de cet accord avec Mason Greenwood, et d'un récent échange entre Ryan Friedkin, le fils du propriétaire de la Roma, et Stéphane Richard, l'AS Rome a donc préparé une offre qui colle avec les 55 millions d'euros demandés par l'Olympique de Marseille pour céder son attaquant vedette. Plus précisément, Roma Press confirme les informations du Corriere dello Sport. A savoir que le club italien versera jusqu'à 20 millions d'euros à l'OM avant le 30 juin, afin d'aider Marseille à passer devant la DNCG, puis étalera sur plusieurs saisons les 35 millions d'euros qu'il restera à régler pour le transfert de Mason Greenwood.
De son côté, l'attaquant anglais, auteur de 48 buts depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille, a déjà négocié les termes de son contrat. Mason Greenwood touchera 4,5 millions d'euros plus des bonus lors de sa première année, puis son salaire augmentera au fil des saisons à l'AS Rome. Du côté du club italien, on affiche une confiance totale concernant ce transfert, même si du côté de Rome, certains supporters italiens s'offusquent de voir arriver un joueur au passé aussi sulfureux. Mais comme à l'OM, cela n'empêche pas les dirigeants romains de tout faire pour recruter Mason Greenwood.

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