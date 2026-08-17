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Photo OGC Nice

Nice recrute Nathan Ngoumou, c’est officiel

OGC Nice17 août , 20:49
parCorentin Facy
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Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la signature de Nathan Ngoumou à Nice a été officialisée ce lundi soir par le club azuréen.
« L’OGC Nice a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Nathan Ngoumou (26 ans) en provenance du Borussia Mönchengladbach. Formé au Toulouse FC, l’international camerounais (2 sélections) est capable d’évoluer à tous les postes offensifs, avec une préférence pour le couloir droit, où sa capacité de percussion peut pleinement s’exprimer. Il s’était révélé à la France du foot lors du titre de champion de L2 acquis par le TFC en 2021-2022. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives cette saison-là, il avait tapé dans l’œil de nombreux clubs européens, puis avait choisi de prendre la direction de la Bundesliga » écrit le Gym sur son site officiel.
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