Une star japonaise à l’OL, le gros rêve à 15 ME

Une star japonaise à l’OL, le gros rêve à 15 ME

OL17 août , 21:20
parCorentin Facy
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Le départ de Malick Fofana se précise et pour compenser un potentiel transfert du Belge à la Roma, l’OL pourrait se lancer sur la piste Kaoru Mitoma, en fin de contrat dans un an avec Brighton.
Très actif en début de mercato, l’Olympique Lyonnais devrait encore bouger d’ici au 1er septembre. Le dossier Malick Fofana est sur le feu, et l’international belge pourrait bien s’en aller. L’ancien attaquant de La Gantoise est ciblé par plusieurs gros clubs européens, dont la Roma, qui a les faveurs de Fofana. L’ailier de 21 ans souhaite rejoindre l’Italie et son départ devra obligatoirement être compensé au sein de l’effectif puisque les arrivées de Boudache et de Duranville ne suffiront pas même si les deux joueurs sont prometteurs.
Parmi les pistes à explorer en Europe, celle menant à Kaoru Mitoma est forcément très alléchante. Auteur de 23 buts et 18 passes décisives en Premier League depuis son arrivée en provenance de l’Union Saint Gilloise en 2022, l’international japonais de 29 ans a le profil idéal pour compenser un potentiel départ de Malick Fofana. C’est en tout cas l’avis exprimé par Alexandre Carvalho sur X. « Je trouve que ça serait une belle idée de Lyon d’aller chercher Mitoma pour remplacer Fofana » a publié le fondateur du média Golaço TV.

Mitoma, le successeur idéal de Fofana ?

La question est maintenant de savoir si cette piste est réalisable sur le plan financier pour l’Olympique Lyonnais. Valorisé à environ 15 millions d’euros par Brighton, la star japonaise émarge néanmoins à 400.000 euros par mois en Angleterre. A première vue, cela semble bien trop onéreux pour les finances de l’OL dont la santé financière est en nette amélioration certes, mais pas au point de faire des folies. A Matthieu Louis-Jean de continuer à se montrer inventif, comme il le fait depuis plus d’un an désormais, pour trouver les meilleures solutions en cas de départ de Malick Fofana dans la dernière ligne droite du mercato estival.

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