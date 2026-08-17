Une star japonaise à l’OL, le gros rêve à 15 ME

Lol niveau marketing comparé a vous on est quasiment au double, on vend des maillot partout dans le monde..la marque OM que tu le veuille ou pas génère plus de revenus que la marque OL ...
"troisième gardien du Sporting Portugal"... "La proposition a été rejetée par la formation brésilienne"... Je ne savais pas que le Sporting Portugal était une formation brésilienne.^^
Un déchet de l'humanité qui vient me parler de dignité. 😂🤣 C'est la meilleure de l'année ! 😆😂🤣
Pour combien de places allouées aux supporters adverses ? Un stade reste un stade après tout mais dans ce cas il faut partager équitablement.
Akliouche va peut être falloir le laisser un peu tranquille non ? Sérieusement le mec est dans un nouveau club il est arrivé à l’entraînement depuis une pauvre semaine il prend déjà des critiques, fermez la les journaleux.
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