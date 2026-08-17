OM : Un quatrième transfert capote à la dernière minute

OM : Un quatrième transfert capote à la dernière minute

OM17 août , 19:40
parCorentin Facy
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Après les transferts avortés sur le gong de Nayef Aguerd, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Jeffrey de Lange, c’est Ange Lago qui a fait demi-tour juste avant sa signature à Clermont.
Malgré de belles performances aux entraînements en début de préparation, Ange Lago devait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Un accord avait été trouvé entre le club phocéen et Clermont pour un transfert définitif avec un pourcentage important à la revente. L’attaquant ivoirien voyait cette opportunité d’un bon oeil afin de lancer sa carrière comme un potentiel titulaire en Ligue 2.
Mais après les transferts avortés à la dernière minute d’Aguerd à la Real Sociedad, d’Hojbjerg à Newcastle et de De Lange à Twente, un nouveau départ a été annulé dans la dernière ligne droite du côté de Marseille. En effet, Ange Lago ne rejoindra pas Clermont comme l’a confirmé le compte X La Minute OM. « Selon nos informations, Clermont a tenté de revoir les conditions de l'accord au dernier moment, cherchant à réduire le % à la revente ainsi que le salaire convenu pour Lago. Trois clubs d’un niveau supérieur s’intéressent à son profil » nous apprend le compte insider généralement bien renseigné sur le mercato de l’Olympique de Marseille.

Ange Lago reste à l'OM... pour l'instant

Cette fois, ce ne serait donc pas le joueur qui aurait fait capoter l’opération, au contraire des dossiers Hojbjerg ou Aguerd. Un départ reste toutefois d’actualité pour Ange Lago, dont l’avenir ne devrait pas s’écrire à l’OM malgré les très nombreux départs en attaque (Traoré, Aubameyang, Greenwood) qui auraient pu lui permettre de gratter une place dans la rotation offensive de Bruno Genesio.
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La defaite n'est pas imputable à zabarniy faut pas deconner.il fait un bon match

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Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.

Megnan-Pavé au PSG et prêté à Montpellier, le scénario prend forme

Mon pauvre fredti1... Le classement CIES est implacable et tu te le manges dans les dents 😂🤣😂 Le PSG est le 3eme club formateur d'Europe... Il y a actuellement 31 joueurs formés au PSG qui évoluent dans les 5 grands championnats... Le PSG est 3eme derrière le Barça (40) et le Real (35)... Lens en a... 11... Meilleurs clubs formateurs pour des joueurs du big-5 - Observatoire du football CIES https://share.google/CfCD7hlEOI6Ya0unj

PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

On sent là une réponse de suppoerter "frustré " , et comme on peut le comprendre , hier, le club lensois a été au niveau de ce que l'on attend dune finale, et ce , quelle que soit la finale. Un jeu assez propre et surtout , assez impressionnant , tant sûr la récupération du ballon que pour sa distribution, et surtout, la présence de (quasi) tous les joueurs au contact , et ce nest pas rien . Bravo pour cette "V"ictoire et merci au public , comme on aimerait sur tous les stades

OL : Malick Fofana a tranché, il veut quitter Lyon

Je n'y crois pas surtout venant de Romano qui se trompe ou invente 8 fois sur 10

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