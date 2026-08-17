OM : Un quatrième transfert capote à la dernière minute

Après les transferts avortés sur le gong de Nayef Aguerd, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Jeffrey de Lange, c’est Ange Lago qui a fait demi-tour juste avant sa signature à Clermont.

Malgré de belles performances aux entraînements en début de préparation, Ange Lago devait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Un accord avait été trouvé entre le club phocéen et Clermont pour un transfert définitif avec un pourcentage important à la revente. L’attaquant ivoirien voyait cette opportunité d’un bon oeil afin de lancer sa carrière comme un potentiel titulaire en Ligue 2.

« Selon nos informations, Clermont a tenté de revoir les conditions de l'accord au dernier moment, cherchant à réduire le % à la revente ainsi que le salaire convenu pour Lago. Trois clubs d’un niveau supérieur s’intéressent à son profil » nous apprend le compte insider généralement bien renseigné sur le Mais après les transferts avortés à la dernière minute d’Aguerd à la Real Sociedad, d’Hojbjerg à Newcastle et de De Lange à Twente, un nouveau départ a été annulé dans la dernière ligne droite du côté de Marseille. En effet, Ange Lago ne rejoindra pas Clermont comme l’a confirmé le compte X La Minute OM.nous apprend le compte insider généralement bien renseigné sur le mercato de l’Olympique de Marseille.

Ange Lago reste à l'OM... pour l'instant

Cette fois, ce ne serait donc pas le joueur qui aurait fait capoter l’opération, au contraire des dossiers Hojbjerg ou Aguerd. Un départ reste toutefois d’actualité pour Ange Lago, dont l’avenir ne devrait pas s’écrire à l’OM malgré les très nombreux départs en attaque (Traoré, Aubameyang, Greenwood) qui auraient pu lui permettre de gratter une place dans la rotation offensive de Bruno Genesio.