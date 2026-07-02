10 ME, une valeur sure de l'OM draguée en Italie

10 ME, une valeur sure de l'OM draguée en Italie

OM02 juil. , 22:30
parAlexis Rose
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Disposant d’un bon de sortie du côté de l’Olympique Marseille durant ce mercato estival, Emerson Palmieri pourrait faire son retour en Serie A, sachant que la Juventus a coché son nom.
Avec l'officialisation du départ d’Habib Beye et la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur, le club phocéen va enfin pouvoir commencer à préparer la prochaine saison. Histoire de repartir du bon pied après une saison très compliquée et lancer un nouveau projet sous la houlette du président Stéphane Richard et du directeur sportif Grégory Lorenzi, Marseille se prépare à un mercato agité, comme toujours à Marseille.
Sauf que cette année, alors que les comptes sont dans le rouge, l’OM va devoir dégraisser son effectif avant de recruter de nouveaux joueurs. Et parmi les principaux candidats au départ, Emerson Palmieri figure en bonne place. Disposant d’un bon de sortie de la part de sa direction, le latéral gauche pourrait retrouver la Serie A après une belle saison sous le maillot de l’OM avec 3 passes décisives en 37 matchs.

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La Juventus rêve d’Emerson

En effet, selon les informations de TMW, la Juventus a coché le nom d’Emerson en vue de la saison prochaine. À la recherche d’un joueur d’expérience pour occuper le couloir gauche de sa défense, le club de Turin est séduit par le profil de l’international italien. Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OM, Emerson dispose d’une belle valeur marchande, estimée à une dizaine de millions d’euros.
Autant dire que si la Juve veut vraiment Emerson, Marseille pourrait récupérer un joli chèque avec celui qui est arrivé en provenance de West Ham pour 700 000 euros en 2025. En tout cas, « les discussions devraient désormais s’accélérer entre Marseille et la Juventus » à propos d’Emerson, qui pourrait se laisser séduire par un retour dans le championnat italien, pratiquement dix ans après son départ de l’AS Roma pour l’Angleterre.
E. Palmieri dos Santos

E. Palmieri dos Santos

BrazilBrésil Âge 31 Défenseur

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Trop cher pour nos finances, et pour un joueur inconnu au bataillon, issu d'un championnat mineur. Ce n'est pas la politique de l'OL de miser de telles sommes sur ce qui serait un pari. A la moitié de ce prix, bonus compris, ce serait déjà un risque, alors à plus ou moins 20 millions, c'est du délire, vu le contexte. D'autant plus qu'on n'a aucune garantie de se qualifier pour la LDC. Bref, next.

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