McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

OM26 juin , 18:10
parGuillaume Conte
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La DNCG a dévoilé son verdict sur la santé financière de l'OM, qui ne pourra pas faire ce qu'il voudra cet été. Et pourtant, Frank McCourt a une nouvelle fois payé très cher cette mauvaise gestion.
Malgré des pertes colossales, l’Olympique de Marseille a pu compter sur Franck McCourt pour combler le déficit et rapprocher le bilan du club provençal de l’équilibre. Le propriétaire américain, lassé de toujours mettre la main à la poche pour compenser les pertes structurelles, a néanmoins apporté les garanties financières pour éviter un terrible fiasco et des sanctions plus difficiles.
Au final, l’OM se voit imposer un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, ce qui va donc limiter les transferts et les arrivées de joueurs sans départs majeurs avant cela. Une décision qui ne va pas déplaire à Frank McCourt, qui en avait marre de payer chaque été pour ensuite voir Pablo Longoria et Medhi Benatia débourser des sommes folles pour faire venir des joueurs majeurs.
C’est sur Stéphane Richard que tombe cette cure d’austérité, mais nul doute que le nouveau président de l’OM était parfaitement au courant qu’il allait devoir faire un mercato malin, avec des ventes majeures et quelques achats à faible coût.
L'OM espère désormais avancer sur le dossier de l'entraineur, sachant que Bruno Genesio doit venir malgré des moyens qui seront donc limités.
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Derniers commentaires

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

On nous annonçais la catastrophe dumoins pour certains qui se croient toujours bien informés Mdr

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Je suis en train de suivre la conf. On a une chance INCROYABLE d'avoir Michèle Kang et Gerlinger. Elle nous sauve clairement, c'est le mot, et même si je ne comprends pas vraiment pourquoi elle se met dans une telle galère, il va falloir lui ériger une statue si ça continue. Sans elle, on était morts (re). Elle croit vraiment au projet, et on sait qu'elle est compétente, en plus épaulée par Gerlinger et ses 18 ans au Bayern. On dirait qu'elle en fait une affaire personnelle, alors qu'elle n'a aucune attache émotionnelle à l'OL a priori. Le miracle pour l'OL, c'est elle. Merci Madame Kang, mille fois, allez l'OL!!!

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Donc au final 3 clubs surveillés OM, OL et Monaco

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Merci Pablo !!!

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Bé comme l'année dernière en somme... PS : c'est quoi cette page blanche qui est revenue ??

Ol La Dncg A Tranche Une Petite Sanction Pour Lyon

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