McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

La DNCG a dévoilé son verdict sur la santé financière de l'OM, qui ne pourra pas faire ce qu'il voudra cet été. Et pourtant, Frank McCourt a une nouvelle fois payé très cher cette mauvaise gestion.

Malgré des pertes colossales, l’Olympique de Marseille a pu compter sur Franck McCourt pour combler le déficit et rapprocher le bilan du club provençal de l’équilibre. Le propriétaire américain, lassé de toujours mettre la main à la poche pour compenser les pertes structurelles, a néanmoins apporté les garanties financières pour éviter un terrible fiasco et des sanctions plus difficiles.

Au final, l’OM se voit imposer un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, ce qui va donc limiter les transferts et les arrivées de joueurs sans départs majeurs avant cela. Une décision qui ne va pas déplaire à Frank McCourt, qui en avait marre de payer chaque été pour ensuite voir Pablo Longoria et Medhi Benatia débourser des sommes folles pour faire venir des joueurs majeurs.

C’est sur Stéphane Richard que tombe cette cure d’austérité, mais nul doute que le nouveau président de l’OM était parfaitement au courant qu’il allait devoir faire un mercato malin, avec des ventes majeures et quelques achats à faible coût.

L'OM espère désormais avancer sur le dossier de l'entraineur, sachant que Bruno Genesio doit venir malgré des moyens qui seront donc limités.