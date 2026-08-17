Cissé ICONSPORT_362638_0135

Un club de Ligue 1 contacte Rennes pour s’offrir Djaoui Cissé

Rennes17 août , 20:40
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En manque de temps de jeu au Stade Rennais sous les ordres de Franck Haise, Djaoui Cissé est un candidat au départ cet été. Strasbourg a contacté le club breton pour négocier un potentiel transfert.
Confronté au départ de Valentin Barco dans son entrejeu, Strasbourg va se montrer actif dans la dernière ligne droite du mercato. Le club alsacien souhaite recruter un milieu de terrain et explore actuellement une belle piste made in Ligue 1. Selon les informations de L’Equipe, Strasbourg est très intéressé par le profil de Djaoui Cissé, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2030. Joueur important sous les ordres d’Habib Beye, l’international espoirs français est nettement moins utilisé depuis la nomination de Franck Haise l’hiver dernier.
Le recrutement d’Adrien Thomasson, libre en provenance du RC Lens, ne va pas aider Djaoui Cissé à retrouver du temps de jeu à Rennes et un départ semble par conséquent inéluctable. Strasbourg a ainsi contacté le club breton pour amorcer des premières discussions. A ce stade, il est trop tôt pour savoir si le dossier a une réelle chance d’aboutir. Une chose est en tout cas certaine : Rennes ne retiendra pas Cissé coûte que coûte.

Lire aussi

Rennes attend une offre à 35 ME, le mercato bouleverséRennes attend une offre à 35 ME, le mercato bouleversé
Selon le quotidien national, il fait partie d’une short-list de joueurs que le pensionnaire du Roazhon Park veut vendre, aux côtés notamment de Jordan James et de Lilian Brassier. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par Arnaud Pouille et Loïc Désiré pour Djaoui Cissé, dont la valeur marchande est située à seulement 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Nul doute que Rennes réclamera tout de même un peu plus pour un joueur dont les performances sont notamment suivies de près par plusieurs clubs en Angleterre et en Allemagne.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364678_0346 Embolo
Rennes

Embolo plante Atlanta mais quitte Rennes quand même

ICONSPORT_173433_0018 Diego Callai
ASSE

L’ASSE recalée pour un gardien brésilien, ça tourne à l'humiliation

ICONSPORT_372118_0012
Foot Mondial

Brésil : Neymar au cœur d'une nouvelle polémique

ICONSPORT_364024_0062 Aubameyang
Liga

Aubameyang marque un bijou en Liga (vidéo)

Fil Info

17 août , 23:30
Embolo plante Atlanta mais quitte Rennes quand même
17 août , 23:00
L’ASSE recalée pour un gardien brésilien, ça tourne à l'humiliation
17 août , 22:30
Brésil : Neymar au cœur d'une nouvelle polémique
17 août , 22:04
Aubameyang marque un bijou en Liga (vidéo)
17 août , 22:00
OM : Un latéral belge dans le viseur, le dossier chauffe
17 août , 21:40
Marcus Rashford au Barça, le feuilleton relancé
17 août , 21:20
Une star japonaise à l’OL, le gros rêve à 15 ME
17 août , 21:00
OM : Adidas et le Vélodrome rapportent deux fois plus à Marseille
17 août , 20:49
Nice recrute Nathan Ngoumou, c’est officiel

Derniers commentaires

OM : Adidas et le Vélodrome rapportent deux fois plus à Marseille

Lol niveau marketing comparé a vous on est quasiment au double, on vend des maillot partout dans le monde..la marque OM que tu le veuille ou pas génère plus de revenus que la marque OL ...

L’ASSE recalée pour un gardien brésilien, ça tourne à l'humiliation

"troisième gardien du Sporting Portugal"... "La proposition a été rejetée par la formation brésilienne"... Je ne savais pas que le Sporting Portugal était une formation brésilienne.^^

OL : John Textor accusé d'avoir investi secrètement en France

Un déchet de l'humanité qui vient me parler de dignité. 😂🤣 C'est la meilleure de l'année ! 😆😂🤣

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Pour combien de places allouées aux supporters adverses ? Un stade reste un stade après tout mais dans ce cas il faut partager équitablement.

PSG : Maxime Chanot détruit deux Parisiens

Akliouche va peut être falloir le laisser un peu tranquille non ? Sérieusement le mec est dans un nouveau club il est arrivé à l’entraînement depuis une pauvre semaine il prend déjà des critiques, fermez la les journaleux.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading