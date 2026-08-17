Un club de Ligue 1 contacte Rennes pour s’offrir Djaoui Cissé

En manque de temps de jeu au Stade Rennais sous les ordres de Franck Haise, Djaoui Cissé est un candidat au départ cet été. Strasbourg a contacté le club breton pour négocier un potentiel transfert.

Confronté au départ de Valentin Barco dans son entrejeu, Strasbourg va se montrer actif dans la dernière ligne droite du mercato . Le club alsacien souhaite recruter un milieu de terrain et explore actuellement une belle piste made in Ligue 1 . Selon les informations de L’Equipe, Strasbourg est très intéressé par le profil de Djaoui Cissé, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2030. Joueur important sous les ordres d’Habib Beye, l’international espoirs français est nettement moins utilisé depuis la nomination de Franck Haise l’hiver dernier.

Le recrutement d’Adrien Thomasson, libre en provenance du RC Lens, ne va pas aider Djaoui Cissé à retrouver du temps de jeu à Rennes et un départ semble par conséquent inéluctable. Strasbourg a ainsi contacté le club breton pour amorcer des premières discussions. A ce stade, il est trop tôt pour savoir si le dossier a une réelle chance d’aboutir. Une chose est en tout cas certaine : Rennes ne retiendra pas Cissé coûte que coûte.

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Selon le quotidien national, il fait partie d’une short-list de joueurs que le pensionnaire du Roazhon Park veut vendre, aux côtés notamment de Jordan James et de Lilian Brassier. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par Arnaud Pouille et Loïc Désiré pour Djaoui Cissé, dont la valeur marchande est située à seulement 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Nul doute que Rennes réclamera tout de même un peu plus pour un joueur dont les performances sont notamment suivies de près par plusieurs clubs en Angleterre et en Allemagne.