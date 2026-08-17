City : Giflé par Arsenal, Maresca est sur la sellette

City : Giflé par Arsenal, Maresca est sur la sellette

Premier League17 août , 20:00
parQuentin Mallet
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Humilié par Arsenal lors du Community Shield, Enzo Maresca commence très mal son aventure sur le banc de Manchester City. Une défaite qui s'ajoute à des méthodes d'entraînement mal perçues et qui force déjà la direction à réfléchir à l'avenir de son technicien.
Après dix ans de succès et de présence dans les plus grands rendez-vous du football britannique et européen, Manchester City est entré dans une nouvelle ère. Exit Pep Guardiola, place à Enzo Maresca. L'arrivée de l'Italien fait sens puisqu'il avait déjà été au club en tant qu'entraineur de la réserve, puis adjoint du Catalan. Toutefois, la grande première de l'ancien entraîneur de Leicester et de Chelsea ne s'est pas du tout passée comme prévue.
Les Skyblues se sont fait humilier par Arsenal lors du Community Shield disputé ce dimanche après-midi et ont dû s'incliner sur le lourd score de 3 à 0. Une claque dont la responsabilité est directement renvoyée à Enzo Maresca, alors que plusieurs indices indiquent qu'il est déjà sur la sellette.

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Enzo Maresca, ça sent déjà mauvais

En tout cas, c'est ce qu'assure Topskills Sports UK. Le compte X indique que le conseil d'administration de Manchester City se réunira cette semaine et discutera de l'avenir d'Enzo Maresca. Au-delà de la lourde défaite subie face à Arsenal, les dirigeants cityzens sont surtout très inquiets des méthodes d'entrainement de leur nouvel entraineur. En coulisses, des questions se posent déjà de plus en plus, alors même que la saison vient tout juste de commencer.
Le poids de l'héritage de Pep Guardiola est en tout cas lourd à porter. Sous l'égide du technicien catalan, Manchester City a tellement été habitué à gagner qu'il parait aujourd'hui difficile d'accepter que cette belle aventure soit terminée. A Enzo Maresca de prouver qu'il a les compétences pour assumer, justement, un tel cahier des charges.
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Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.

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Mon pauvre fredti1... Le classement CIES est implacable et tu te le manges dans les dents 😂🤣😂 Le PSG est le 3eme club formateur d'Europe... Il y a actuellement 31 joueurs formés au PSG qui évoluent dans les 5 grands championnats... Le PSG est 3eme derrière le Barça (40) et le Real (35)... Lens en a... 11... Meilleurs clubs formateurs pour des joueurs du big-5 - Observatoire du football CIES https://share.google/CfCD7hlEOI6Ya0unj

PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

On sent là une réponse de suppoerter "frustré " , et comme on peut le comprendre , hier, le club lensois a été au niveau de ce que l'on attend dune finale, et ce , quelle que soit la finale. Un jeu assez propre et surtout , assez impressionnant , tant sûr la récupération du ballon que pour sa distribution, et surtout, la présence de (quasi) tous les joueurs au contact , et ce nest pas rien . Bravo pour cette "V"ictoire et merci au public , comme on aimerait sur tous les stades

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Je n'y crois pas surtout venant de Romano qui se trompe ou invente 8 fois sur 10

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