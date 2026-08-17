OM : Adidas et le Vélodrome rapportent deux fois plus à Marseille

Le Orange Vélodrome a laissé sa place au CEPAC Vélodrome durant l'été. Et si le nom du stade phocéen n'est pas très sexy, il a pourtant le mérite de faire entrer beaucoup plus d'argent qu'avant dans les caisses. Il en va de même avec le futur contrat avec Adidas.

Le contrat signé entre Stéphane Richard, alors patron d'Orange, et l'Olympique de Marseille s'est achevé en juin, et c'est désormais en tant que président du club que ce dernier a signé un contrat avec la filiale régionale de la Caisse d'Épargne. C'est ainsi qu'est né le CEPAC Vélodrome . Un nom pas forcément très attirant, mais qui constitue pourtant une énorme affaire pour l'OM. En effet, selon l'Agence France Presse, alors que l'opération de télécommunication versait 2,4 millions d'euros par an pour associer son nom au mythique stade marseillais, l'établissement bancaire verse plus de 5 millions d'euros, un montant qui inclut des opérations de sponsoring qui existaient avant ce contrat de naming. Autrement dit, l'Olympique de Marseille a fait la culbute sur ce seul contrat.

CEPAC et Adidas, c'est bingo pour l'OM

Ce nouveau contrat devrait être de longue durée, sans doute huit ou dix ans, et sa valeur serait « en hausse très significative, presque doublée par rapport à Puma », selon une source interrogée par l'AFP. Il pourrait donc rapporter environ 40M d'euros annuels à l'OM », précisent nos confrères de l'AFP. Au moment où l'OM traverse une période très compliquée sur le plan comptable, ce contrat de naming est donc une valeur sûre. Autre contrat important, celui que le club phocéen va signer avec Adidas pour remplacer Puma dans deux ans . Toujours selon l'Agence France Presse, c'est un vrai jackpot pour l'Olympique de Marseille. «», précisent nos confrères de l'AFP.

De quoi permettre à l'Olympique de Marseille de boucher une partie du trou constaté par Stéphane Richard lorsqu'il a succédé à Pablo Longoria aux commandes de l'OM. Mais forcément, sans de gros droits TV, et sans les recettes de la Ligue des champions, les choses ne peuvent pas s'améliorer aussi rapidement que Frank McCourt le souhaite.