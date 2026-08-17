PSG : Ibrahim Mbaye et Liverpool, accord trouvé

L’avenir d’Ibrahim Mbaye s’écrit plus que jamais loin du PSG. L’international sénégalais de 18 ans a trouvé un accord avec Liverpool sur les bases d’un contrat de cinq ans.

En plus de cibler Bradley Barcola, Liverpool rêve d’attirer un autre attaquant du Paris Saint-Germain. Le club de la Mersey est très intéressé par le profil d’Ibrahim Mbaye, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028. Ce dossier a connu un sérieux coup d’accélérateur au cours des dernières heures puisque Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, nous apprend qu’un accord total a été trouvé ce lundi entre l’entourage d’Ibrahim Mbaye et Liverpool. Andoni Iraola souhaite renforcer le couloir droit de son attaque et a clairement ciblé le jeune ailier parisien pour cela.

Les deux parties sont d’accord pour un contrat de cinq ans. Il va maintenant falloir que Liverpool et le Paris Saint-Germain s’entendent, ce qui n’est toujours pas le cas à ce stade. Les négociations sont d’autant plus complexes que Bradley Barcola est lui aussi au coeur des discussions. Or, le directeur sportif parisien Luis Campos se montre intransigeant sur la valeur marchande des deux joueurs et ne devrait pas céder pour un montant global inférieur situé entre 180 et 200 millions d’euros.

Mbaye et Liverpool ont trouvé un accord