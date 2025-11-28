Newcastle maltraité au Vélodrome, l’UEFA félicite l’OM

L'OM a été accusé par Newcastle d'avoir mal géré le match de mardi soir au niveau de l'accueil des supporters. La réponse du club provençal est impitoyable.

Lettre ouverte, plaintes déposées, prise de parole et communiqué, Newcastle n’a pas du tout aimé la façon dont ses supporters ont été traités au Vélodrome. Des consignes très strictes avaient été données avant la rencontre, interdisant certains lieux et n’autorisant les rassemblements qu’à un endroit précis, pour arriver au stade avec plusieurs heures d’avance. La fin de match fut compliquée, avec des sorties du parcage en petit comité, longtemps après la fin de la rencontre, et des violences dénoncées de la part du club anglais. Le communiqué des Magpies a été vindicatif, l’UEFA étant interpellée sur la façon de faire de l’OM et des forces de l’ordre.

Mais la réponse du club olympien a été cinglante dans un communiqué où Pablo Longoria affirme que tout s’est déroulé parfaitement et que toutes les consignes ont été respectées à la lettre, avec l’accord de Newcastle et de l’instance européenne.

« Le Club souligne par ailleurs qu’aucun incident ou alerte spécifique ne lui a été signalé par le Newcastle United FC au cours de la soirée du match, ni par leurs représentants présents au stade, ni dans les heures suivant la rencontre. En outre, les retours adressés à notre service par l’UEFA à l’issue du match attestent de la qualité du dispositif mis en place et de sa bonne exécution opérationnelle », a fait savoir l’OM, qui en a même rajouté une petite couche, n’étant pas loin d’accuser Newcastle de se plaindre pour pas grand chose.

« L’Olympique de Marseille réaffirme une fois de plus son engagement constant en faveur des déplacements de ses propres supporters et, par cohérence, son attachement à offrir aux supporters adverses un accueil adapté et sécurisé. À ce titre, le Club ne peut accepter que sa responsabilité soit mise en cause à tort », a souligné la formation phocéenne, qui a au passage félicité les forces de l’ordre pour avoir réussi à maintenir la sécurité des supporters dans et en dehors du stade.