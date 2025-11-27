ICONSPORT_278179_0166
Nick Pope

Il donne des points à l'OM, Newcastle le vire

OM27 nov. , 21:00
parQuentin Mallet
0
Après avoir encaissé deux buts au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille lors du dernier match de Ligue des champions, Nick Pope voit plus que jamais sa place de gardien titulaire à Newcastle être menacée, alors que sa direction lui cherche un remplaçant.
La goutte de trop pour Nick Pope ? Ce mardi 25 novembre au soir, Newcastle se déplaçait au Stade Vélodrome pour y affronter un Olympique de Marseille particulièrement friable en Ligue des champions. Après avoir engrangé 3 défaites lors des 4 premières journées, les hommes de Roberto De Zerbi ressemblaient à des proies faciles à l'approche de la rencontre. Mais c'est finalement au mental que ces derniers ont su rattraper un retard d'un but inscrit très tôt par les Anglais (Barnes, 6') grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (46', 50'). Côté Phocéens, cette victoire fait beaucoup de bien en tous points. Pour les Magpies, on ne peut pas en dire autant, alors que Nick Pope, gardien du soir, risque d'être victime de cet échec face à l'OM.

Champions League

25 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
Aubameyang46'Aubameyang50'
2
1
Match terminé
Newcastle United
Barnes6'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
R. Vaz
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
P. Aubameyang
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
88
ENTRE
A. Gomes
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
M. Greenwood
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
83
A. Vermeeren
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
72
ENTRE
N. Woltemade
Newcastle UnitedNewcastle United
SORT
A. Gordon
Newcastle UnitedNewcastle United
Voir Les Détails Complets Du Match

Nick Pope remplacé à cause de l'OM ?

C'est en tout cas ce qu'affirme Mark Douglas du journal The i. Le journaliste britannique indique que Newcastle songe de plus en plus à se séparer de Nick Pope, ce dernier freinant la progression de son club à cause de plusieurs erreurs évitables. Depuis le début de la saison, le gardien de 33 ans a déjà encaissé 17 buts en autant de matchs et ses prestations inquiètent de plus en plus la direction. Les deux buts inscrits par l'OM lors de la dernière journée de Ligue des champions n'arrangent évidemment rien, d'autant qu'il se troue complètement sur sa sortie au moment du premier but, puis manque d'autorité pour empêcher le deuxième but olympien cinq minutes plus tard.
Les erreurs de Nick Pope ont d'ailleurs contribué à au moins un but encaissé lors des trois dernières rencontres des Magpies. Face à l'OM, c'était peut-être la fois de trop. Pour le remplacer, la direction de Newcastle explore plusieurs pistes, dont celle de l'international Espoirs français Guillaume Restes (Toulouse), un gardien doté d'un grand potentiel et qui possède déjà une certaine expérience du niveau professionnel à seulement 20 ans. En tout cas, l'OM a fait une victime lors de cette soirée de Ligue des champions.
0
