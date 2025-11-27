OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

L'Olympique de Marseille enchaine les bons résultats, et cela fait le bonheur d'un Pablo Longoria qui continue de se projeter sur la suite. Notamment en Ligue des Champions.

Président de l’Olympique de Marseille , Pablo Longoria est aussi un personnage torturé. Il aime avoir le contrôle sur tout, et cela se démontre à chaque mercato, où malgré son rôle de président, il se jette les deux pieds en avant dans le recrutement et les ventes, le scouting et les négociations financières. C’est la même chose avec le secteur sportif, l’arbitrage ou les instances.

Le dirigeant espagnol est connu pour être infatigable, et il l’a démontré encore une fois dans la foulée de la victoire de l’OM contre Newcastle. S’il a adoré voir son équipe inverser le score face à une formation de Premier League, s’offrant ainsi un premier succès face à une équipe d’un grand championnat depuis une éternité, il a immédiatement sorti sa calculette pour étudier la possibilité de se qualifier. Cela dépendra forcément des trois derniers matchs contre l’Union Saint-Gilloise, Liverpool et Bruges, mais ces trois points pris contre les Magpies permettent à Marseille d’y croire plus que jamais.

Longoria a passé sa nuit dessus

Et dans un entretien à La Provence, Pablo Longoria avoue qu’il a étudié tous les scénarios pour calculer les chances de l’OM d’aller chercher une fameuse place de barragiste. « C'était un beau match de Ligue des champions, avec une bonne réaction de notre part. Maintenant, il faut faire tous les comptes du monde. Je les ai faits pendant la nuit ! On se concentre désormais sur nos prochains matches contre Toulouse et Lille. Puis il y aura le déplacement à l'Union Saint-Gilloise. Je suis content de cette victoire, mais ce n'est qu'un match. Il faut donner de la continuité avec d’autres performances », a lancé le président marseillais, dont la nuit n’a visiblement pas été si fructueuse.

En effet, impossible pour lui de dire le nombre de points nécessaires pour se qualifier dans cette Ligue des Champions encore nouvelle. « Ça dépendra des différents résultats des autres équipes. Faudra-t-il 10 points pour se qualifier ? Ou plutôt 11 ? La différence de buts sera-t-elle importante ? Il y a beaucoup de factures à prendre en considération avec ce nouveau format », a livré Longoria.

Avec 6 points en 5 matchs, l’OM est en tout cas dans la course, même s’il faudra encore au moins une victoire et un nul pour envisager la poursuite de l’aventure européenne.