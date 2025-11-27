ICONSPORT_278179_0140

OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

OM27 nov. , 12:00
parGuillaume Conte
1
L'Olympique de Marseille enchaine les bons résultats, et cela fait le bonheur d'un Pablo Longoria qui continue de se projeter sur la suite. Notamment en Ligue des Champions.
Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est aussi un personnage torturé. Il aime avoir le contrôle sur tout, et cela se démontre à chaque mercato, où malgré son rôle de président, il se jette les deux pieds en avant dans le recrutement et les ventes, le scouting et les négociations financières. C’est la même chose avec le secteur sportif, l’arbitrage ou les instances.
Le dirigeant espagnol est connu pour être infatigable, et il l’a démontré encore une fois dans la foulée de la victoire de l’OM contre Newcastle. S’il a adoré voir son équipe inverser le score face à une formation de Premier League, s’offrant ainsi un premier succès face à une équipe d’un grand championnat depuis une éternité, il a immédiatement sorti sa calculette pour étudier la possibilité de se qualifier. Cela dépendra forcément des trois derniers matchs contre l’Union Saint-Gilloise, Liverpool et Bruges, mais ces trois points pris contre les Magpies permettent à Marseille d’y croire plus que jamais.

Longoria a passé sa nuit dessus

Et dans un entretien à La Provence, Pablo Longoria avoue qu’il a étudié tous les scénarios pour calculer les chances de l’OM d’aller chercher une fameuse place de barragiste. « C'était un beau match de Ligue des champions, avec une bonne réaction de notre part. Maintenant, il faut faire tous les comptes du monde. Je les ai faits pendant la nuit ! On se concentre désormais sur nos prochains matches contre Toulouse et Lille. Puis il y aura le déplacement à l'Union Saint-Gilloise. Je suis content de cette victoire, mais ce n'est qu'un match. Il faut donner de la continuité avec d’autres performances », a lancé le président marseillais, dont la nuit n’a visiblement pas été si fructueuse. 
En effet, impossible pour lui de dire le nombre de points nécessaires pour se qualifier dans cette Ligue des Champions encore nouvelle. « Ça dépendra des différents résultats des autres équipes. Faudra-t-il 10 points pour se qualifier ? Ou plutôt 11 ? La différence de buts sera-t-elle importante ? Il y a beaucoup de factures à prendre en considération avec ce nouveau format », a livré Longoria. 
Avec 6 points en 5 matchs, l’OM est en tout cas dans la course, même s’il faudra encore au moins une victoire et un nul pour envisager la poursuite de l’aventure européenne.
1
Derniers commentaires

OM : Newcastle maltraité à Marseille, l'UEFA saisie !

Ça rappelle la finale de LDC au stade de France. Les forces de l'ordre ne se sont pas améliorés semble t'il. Mais c'est encore une fois face à des anglais. Donc soit ils ne sont pas aussi blancs qu'ils veulent le laisser croire, soit la police française est particulièrement virulente quand c'est des anglais en face. Dû, j'imagine, à leur réputation, même si ça commence à dater...

OM : Jérôme Rothen fusille un taulier marseillais

C'est vrai, il est un peu moins bien et il a peut être du mal à digérer l'élimination du Danemark à la prochaine CDM par l’Écosse. Pour autant, il est meilleur que ce qu'en dit Rotten.

PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel

🤣 Petite pensée a feu le RoiGreg décédé d'un AVC a force de voir des "comptes fake" de Kenny partout. May he not rest in peace 😂🤣😂

CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France

L'Algérie le piège ce sera pas sur le terrain ce sera surtout le bordel dans les rues...

OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

Le mec te fait un taf en 24h qui en nécessiterait 48 chez le commun des mortels.. C'est un monstre ce keum. Quel chance on a d'avoir un type comme ça..

