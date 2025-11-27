ICONSPORT_278179_0105

OM : Newcastle maltraité à Marseille, l'UEFA saisie !

OM27 nov. , 11:20
parCorentin Facy
0
Mardi soir, 3000 supporters de Newcastle ont fait le déplacement à Marseille pour assister au choc de la 5e journée de la Ligue des Champions entre les Magpies et l’OM. Mais la soirée a tourné au cauchemar pour les fans anglais.
Devant au score pendant une mi-temps, Newcastle a subi la foudre de Pierre-Emerick Aubameyang en seconde période. Les Magpies se sont inclinés contre l’OM (2-1), un souvenir forcément frustrant et douloureux pour les 3000 supporters anglais présents au Vélodrome mardi soir. Mais pire encore pour le parcage anglais, c’est l’après-match qui risque de laisser un goût amer. Des violences de la part des forces de police ont été notées. De plus, les supporters de Newcastle ont été contraints d’attendre plus d’une heure dans le stade avant de pouvoir être évacués. Des conditions inacceptables qui vont pousser le club de Newcastle à saisir l’UEFA comme indiqué par le 14e de Premier League dans un communiqué officiel publié ce jeudi.
« Après le coup de sifflet final, nos supporters ont été tenus de rester dans le stade pendant une durée pouvant aller jusqu'à une heure, sur instruction des autorités locales, afin d'assurer leur sécurité lors de leur sortie du stade. Il était prévu de déplacer 500 sympathisants à la fois, sous escorte policière jusqu'à la station de métro pour ensuite les acheminer vers la place de la Joliette. Malgré le résultat décevant, nos supporters ont gardé le moral et ont attendu patiemment et sans incident pendant la période de retenue. L'opération d'après-match a été observée de près par nos stewards et notre personnel d’encadrement. Une fois le premier groupe de supporters libéré, la police a fait un usage excessif et disproportionné de la force pour empêcher le reste de nos fans de progresser. Elle a notamment utilisé du gaz poivre, des matraques et des boucliers, et de nombreux supporters ont été agressés sans discernement par les forces de l'ordre » écrit le club de Newcastle sur son site officiel avant de poursuivre.

Newcastle annonce saisir l'UEFA

« De nombreux supporters étaient visiblement bouleversés, notamment dans la partie supérieure du secteur visiteurs, où des bousculades sont devenues évidentes. Notre personnel a immédiatement saisi la police, mais cela n'a eu qu'un impact limité sur leurs tactiques excessives. Les supporters qui quittaient le stade ont, à juste titre, fait part de leur détresse, de leur frustration et de leur colère à notre personnel, et nous avons par la suite reçu des témoignages très préoccupants de supporters présents sur place. La sécurité et le bien-être de nos supporters doivent toujours être une priorité absolue, et nous condamnons fermement le traitement qui leur a été infligé par la police lors de cet incident. Nous allons demander à l'UEFA, à l'Olympique de Marseille et aux autorités locales d'enquêter officiellement sur cette affaire afin de tirer les leçons de cet incident et d'éviter que ce comportement ne se reproduise. Nous continuons à collaborer avec l'unité de police du football du Royaume-Uni (UKFPU) afin de recueillir des preuves pour le compte de nos supporters » regrette le club anglais.
A priori, l’OM ne risque pas de sanction de la part de l’UEFA pour ces évènements qui relèvent davantage des forces de l’ordre et des pouvoirs publics. Mais du côté de Pablo Longoria et de la direction olympienne, on suivra bien sûr l’évolution de ce dossier brûlant avec attention.
0
Derniers commentaires

Il est parti, les supporters du PSG sont en larmes

Donnaruma était déjà un phénomène à MILAN et les italiens qui connaissent le foot un peu mieux que les français n’ont jamais accepté son depart .Ne pas comparer svp.

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

il est où sergio ?

Le PSG lâche 50ME pour un international français

On a les meilleurs milieu du monde au point de faire jouer Zaïre en LD et on irait chercher un "6 " ??? C'est pas là qu'on a besoin de renfort ....

Indice UEFA : La France avance au sprint

Quel sprint !!!!!!!! On a repris 0,27 points aux Anglais, 0,14 aux Allemands , 0,09 aux Espagnols mais on a perdu 0,15 points face aux Italiens

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

Le Jack Kashkar lyonnais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

