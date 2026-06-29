McCourt impose sa loi, l'OM ne recrutera pas

Le mercato très calme de l'Olympique de Marseille ne va pas s'emballer prochainement. Le plan de McCourt va être mis à exécution, et ce sera la priorité totale aux ventes avant d'acheter.

Le mercato est ouvert depuis deux semaines en France, mais du côté de l’OM c’est le calme plat. Le club provençal s’est retrouvé coincé par la fin de l’exercice comptable au 30 juin, et les menaces de l’UEFA et de la DNCG pour faire valider sa situation économique. Deux passages couplés à des sanctions qui freinent forcément les désirs de la nouvelle équipe. Car à l’OM cet été, c’est un président qui arrive, un directeur sportif qui vient de signer, et un changement d’entraineur qui se prépare.

Zéro recrue en vue pour l'OM

En temps habituels, de telles évolutions déboucheraient sur une frénésie au mercato avec des noms à la pelle et des rumeurs sur des stars pour enflammer le Vélodrome. Rien de tout ça pour le moment, et c’est tout à fait normal. Spécialiste du mercato très en vue notamment sur le PSG en ce mois de juin, Fabrice Hawkins a tout de même bien voulu glisser quelques mots aux supporters de l’OM qui s’inquiétaient de l’immobilisme de leur club.

A Marseille, acheter est impossible pour le moment, et le fait de ne pas avoir pu faire la moindre offre pour le latéral gauche de Lorient Arsène Kouassi démontre les difficultés de l’OM. Ainsi, pour le journaliste de RMC, il n’y aura aucun mouvement d’ici la fin du mois, mais cela va se décanter par la suite. Et ce sera dans un seul sens, celui des départs. Les dirigeants comptent - pour une fois - rester dans la ligne fixée par Frank McCourt en se refusant à étudier la moindre piste dans le recrutement tant que des départs ne seront pas validés.

Les regards se tournent vers Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang ou Geoffrey Kondogbia afin d’alléger la masse salariale et faire rentrer de l’argent. Les premiers mouvements sont espérés pour le début du mois de juillet, mais pour le moment, si des contacts peuvent être pris, il n’y aura aucun recrutement avant le week-end prochain et la reprise d’une première partie du groupe. Un fait rare dans l’ère McCourt, où les mouvements de début d’été permettaient aux supporters de découvrir les nouveaux visages à la reprise.