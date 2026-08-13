L’OM a trouvé le remplaçant d’Aguerd en Italie

Le premier renfort de l'été a de grandes chances d'être un défenseur à l'OM, après tous les départs enregistrés. Un joueur de la Juventus plait beaucoup à Grégory Lorenzi.

Le chantier de la défense centrale était l’une des priorités de l’été 2025 à l’OM . Benjamin Pavard et Nayef Aguerd devaient régler le problème en plus de Facundo Medina. Non seulement, les trois joueurs recrutés n’ont pas plus rassuré que cela l’arrière-garde, mais en plus, dans quelques jours au maximum, ils auront tous les trois officiellement quitté la Canebière.

Le chantier est donc énorme, sachant que Leonardo Balerdi, le seul central d’expérience qui reste, n’est pas non plus certain de continuer l’aventure à Marseille.

Gatti, de nombreuses touches mais pas de transfert

Même si la DNCG surveille toujours de près l’OM et ses finances, Bruno Genesio va avoir besoin d’au moins un défenseur central supplémentaire pour cette saison. Grégory Lorenzi, qui doit faire avec un budget restreint voire inexistant pour le moment pour recruter, a une piste en Italie. TMW confirme ce jeudi les informations parues mercredi de l’autre côté des Alpes, en apportant quelques précisions sur l’intérêt pour Federico Gatti.

Ce dernier a perdu sa place de titulaire dans la charnière de la Juventus après une blessure en cours de saison, et la Vieille Dame est ouverte aux offres. L’OM est prêt à ouvrir les discussions avec le joueur de 28 ans, dont la valeur est annoncée autour de 10 millions d’euros. Mais l’idée d’obtenir un prêt avec option d’achat pour minimiser les dépenses est à l’étude. Le joueur pourrait ensuite être séduit par une offre de contrat longue durée, l’OM souhaitant le faire signer pour cinq ans.

A noter qu’au début de l’été, Naples et l’AS Roma se sont renseignés sur son possible recrutement, sans aller plus loin. Des discussions ont ensuite eu lieu avec Galatasaray, Everton et Nottingham Forest, une fois encore sans aboutir. L’international italien aux 8 sélections se trouve donc à un carrefour de sa carrière, l’idée de rester à la Juventus étant tentante, même si son temps de jeu très réduit pourrait le pousser à un départ. L’OM prépare en tout cas le terrain si un jour, le feu vert pour recruter devait arriver.