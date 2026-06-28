OM : Un joueur vraiment intransférable existe à Marseille

L’OM aura pas mal de travail cet été sur le marché des transferts. Tochukwu Nnadi était annoncé partant mais souhaite plus que jamais rester à Marseille.

L’Olympique de Marseille va pouvoir avancer sur son mercato estival après avoir été fixé par l’UEFA et la DNCG. De nombreux mouvements sont à prévoir sur la Canebière. Les pensionnaires du Stade Vélodrome ont plus que jamais besoin de liquidités et les premières ventes importantes devraient prochainement intervenir. Il faudra également trancher sur le sort de joueurs dont l’avenir reste incertain, même si certains affichent clairement leur volonté de rester à l’ OM . C’est notamment le cas de Tochukwu Nnadi.

Nnadi ne veut que Marseille

Selon les dernières informations de La Minute OM, le milieu de terrain nigérian souhaite en effet rester à Marseille cet été, malgré deux offres venues d’Angleterre. L’entourage du joueur affirme que Nnadi se sent bien dans la cité phocéenne et veut se donner les moyens de gagner du temps de jeu la saison prochaine, sous les ordres très probablement de Bruno Genesio. Il s’agit d’un choix fort de la part du natif d’Ihiagwa, alors que la direction doit composer entre les joueurs désireux de rester et ceux souhaitant quitter le club rapidement.

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À 22 ans, Nnadi fera donc partie de l’effectif de l’OM la saison prochaine avec l’objectif d’apporter de la concurrence au milieu de terrain. Les matchs ne manqueront pas à Marseille entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa. Chacun aura sa chance, et au Nigérian de la saisir pour montrer de quoi il est capable au plus haut niveau. Faute de moyens financiers conséquents, l’OM devra s’appuyer sur des joueurs à l’état d’esprit irréprochable pour repartir de l'avant et être compétitif sur tous les tableaux. Pas une mince affaire au vu du chantier qui attend la direction.