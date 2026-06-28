Les caisses sont vides, l'OM déchire son offre

Les caisses sont vides, l'OM déchire son offre

OM28 juin , 12:20
parGuillaume Conte
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Situation critique à l'OM, où Arsène Kouassi était ciblé jusqu'à ce que les dirigeants soient incapables de faire une offre pour un transfert.
Le mercato de l’Olympique de Marseille est au point mort et le club provençal n’a même pas encore effectué son changement d’entraineur. Pour les supporters, les bonnes nouvelles se font rares et les moyens vont être très limités pour recruter cet été. Voire inexistants. C’est pour le moment avec une enveloppe mercato de zéro euro que l’OM essaye d’avancer sur quelques pistes. Et forcément, cela ne va pas bien loin.

L'OM abandonne une piste en L1

Suiveur du mercato sur X, Sacha Tavolieri a confirmé que l’OM aurait bien aimé tenté sa chance dans le recrutement d’Arsène Kouassi. Arrivé incognito de l’AC Ajaccio, l’Ivoirien a bluffé tout le monde à Lorient, l’arrière gauche s’imposant comme une valeur sure des Merlus. Le club breton va avoir du mal à le garder, sachant que sa valeur approche les 10 millions d’euros.
Le Paris FC est en train de négocier son transfert, et discute donc avec le FC Lorient. Le joueur a également été directement contacté pour envisager une arrivée à Paris. Et selon le journaliste, l’OM a été dans l’incapacité de présenter le moindre projet de transfert faute d’enveloppe pour recruter. « En manque de liquidité, Marseille a tenté le coup mais ne peut factuellement pas se positionner par manque de cash », a livré Sacha Tavolieri, qui a totalement plombé le moral des supporters.
Sans une ou deux grosse ventes, et en raison de la décision de la DNCG, l’OM ne peut pas recruter le moindre joueur. Et vu que cette situation perdure, les dirigeants marseillais ne peuvent même pas présenter une offre de transfert par rapport à un concurrent sous peine de se mettre en danger. C’est dire à quel point les caisses sont vides en Provence. A quelques jours de la reprise, l’effectif sera donc quasiment inchangé pour l’entraineur qui sera en place à l’OM. Et s’il y a des mouvements, ce ne sera probablement pas dans le sens des arrivées.
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