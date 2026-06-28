Les caisses sont vides, l'OM déchire son offre

après ce n'est pas de leur faute si les portugais ont choke
Quelqu’un ment la….🥏🖕🏻
Qu'ils nous débarrassent déjà de la 10aine d'indesirables, avant de détruire le groupe Les Tessman AMN et Cie Tagliafico akouokou Abner Turner Descamps (que j'aime bien mais un peu d'ambition bordel, va briller en N°1) Diawara Caleta Car Molébé Ça manque pas les gars transférables
Donc un offensif Gauche de + au Réal ???
Tout est fait pour que les Argentines aillent au moins en finale , Infantino est à gerber.
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🇫🇷 EXCL - Le Paris FC s’intéresse à Arsène Kouassi ! 🔵⚪️ Les dirigeants sont entrés en contacts avec son entourage pour présenter le projet Parisien. 👀 En manque de liquidité, Marseille a tenté le coup mais ne peut factuellement pas se positionner par manque de cash.